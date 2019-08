Verstappen: "Lo dimos todo, pero Hamilton fue claramente algo más rápido"

El holandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó segundo este domingo el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring que lo dieron "todo", pero que "(el inglés) Lewis (Hamilton, de Mercedes, líder destacado del campeonato) fue algo más rápido".



"Lo dimos todo, pero Lewis (Hamilton) fue claramente algo más rápido que nosotros hoy. Fue bonito ver que tuvimos una diferencia tan grande sobre los demás, sin embargo; y el segundo puesto no deja de ser un buen resultado", indicó Verstappen, de 21 años, que es tercero en el Mundial, con 181 puntos, 69 menos que el quíntuple campeón del mundo inglés.



"No fue nuestro día en términos de ritmo, pero en líneas generales ha sido un gran fin de semana; y capturar la 'pole' ha sido un paso estupendo. Por supuesto, cuando sales primero quieres ganar, pero al mismo tiempo hay que ser realistas y acabar segundos y con la vuelta rápida es lo máximo que podíamos conseguir", manifestó el astro holandés.



"Intenté mantener a Lewis detrás mía cuando íbamos con los mismos neumáticos, pero debido a la ventaja que le sacábamos al tercero, tuvimos la opción de hacer una segunda parada, que le vino bien a él", comentó Verstappen.



"Intenté sobrevivir al frente de la carrera y tirar con mis neumáticos, pero cuando se acercaba a uno o dos segundos por vuelta no había nada que hacer", dijo.



"Se acercó tan deprisa con sus ruedas frescas que no me sorprendió que se las apañara para adelantarme", manifestó Verstappen, que este año se ha anotado las dos únicas carreras que no ganó Mercedes, en Austria y en Alemania.



"Entonces decidimos hacer un pit para buscar la vuelta rápida, que supone un punto extra; y, por supuesto, estoy contento por haberlo obtenido", afirmó.



"No nos podemos reprochar nada, ya que lo intentamos todo. Ha sido un buen fin de semana para nosotros; y me voy den vacaciones con una buena sensación, ya que nos vamos aproximando cada vez más", indicó Verstappen este domingo tras concluir segundo el Gran Premio de Hungría.