Esteban Ocon regresará a la Fórmula Uno de la mano de Renault en 2020

La escudería Renault de Fórmula Uno anunció este jueves que el francés Esteban Ocon será su piloto titular en 2020, en sustitución del alemán Nico Hulkenberg.

Esteban Ocon, que será compañero del australiano Daniel Ricciardo, cuenta con experiencia en la Fórmula Uno. Debutó con Manor Racing en 2016 y compitió para Force India en 2017 y 2018. Este año se está desempeñando como piloto reserva de la escudería Mercedes.

De la mano de Renault, Esteban Ocon tendrá nuevamente un hueco en la parrilla a partir de la próxima temporada. Ha firmado un contrato de dos años, para los Mundiales de 2020 y 2021.

"Estoy muy orgulloso de ser un piloto de Renault. He crecido en Enstone, primero con Lotus y después con Renault. Me siento muy unido a este equipo y a todas las personas que trabajan en él porque fueron quienes me abrieron las puertas del alto nivel del automovilismo", indicó Ocon.

El piloto francés, de 22 años, se mostró agradecido a un equipo que tiene "grandes ambiciones" y expresó su voluntad de volver a demostrar sus cualidades en la Fórmula Uno.