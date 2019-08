Leclerc y Ferrari dominan los ensayos en la mítica Spa-Francorchamps

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido este viernes en la jornada de ensayos libres para el Gran Premio de Bélgica, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Spa-Francorchamps, mejorando en seis décimas a su compañero alemán Sebastian Vettel, con el que en la segunda sesión intercambió los puestos logrados en la primera.



En su mejor vuelta, Leclerc cubrió -con neumático de compuesto medio y en el entrenamiento vespertino, en el que se lograron los mejores tiempos del día- los 7.004 metros de la mítica pista belga en un minuto, 44 segundos y 123 milésimas, 630 menos que Vettel; en una jornada en la que el español Carlos Sainz, que penalizará cinco puestos por cambiar el motor de su McLaren, marcó el undécimo crono.



Leclerc, segundo por la mañana, en el primer entrenamiento, a dos décimas del cuádruple campeón mundial alemán (2010-13, con Red Bull), intercambió plaza con Vettel en la sesión vespertina de una jornada en la que los Ferrari relegaron al tercer y cuarto puesto, a más de ocho décimas, a los Mercedes del finlandés Valtteri Bottas y del inglés Lewis Hamilton. Que, con ocho victorias en las doce primeras carreras, lidera el Mundial con 250 puntos, 62 más que el anterior.



Sainz, de 24 años, que tras acabar quinto las dos últimas carreras antes del parón estival, en Hockenheim (Alemania) y en Hungaroring (Hungría), confirmó su séptimo puesto en el campeonato -el mejor de entre el resto ('the best of the rest' en inglés)- cubrió la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 999 milésimas, a un segundo y ocho décimas del monegasco.



El talentoso piloto madrileño -que suma 58 puntos- había sido décimo en el primer entrenamiento, a un segundo y nueve décimas de Vettel, que completó hace unos días un año entero desde su quincuagésima segunda y hasta el momento última victoria en F1. Precisamente en Spa.



La jornada puede servir de revulsivo anímico, no obstante, a Ferrari, que aún no conoce el triunfo en lo que va de un campeonato previsto a 21 carreras y que se resolverá el 1 de diciembre en Abu Dabi: las cuatro pruebas que no se anotó este año Hamilton se las adjudicaron, a partes iguales, el recién renovado Bottas y el holandés Max Verstappen (Red Bull), que es tercero en el Mundial, a 69 puntos del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage.



Max estrena compañero en este Gran Premio: el tailandés Alexander Albon, 'ascendido' a Red Bull desde Toro Rosso, equipo al que ha quedado relegado el francés Pierre Gasly, sexto en el campeonato y al que 'Carletes' tiene a tiro de siete puntos en la general.



Verstappen, tercero en el primer entrenamiento -por delante de Albon y de los dos Mercedes-, fue sexto (a segundo y dos décimas) en el segundo, el que ordenó la tabla de tiempos 'real' de una jornada que el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó quinto.



'Checo', nacido hace 29 años en Guadalajara y que afronta su novena temporada en F1, lleva sin puntuar las últimas siete carreras y es decimosexto, con trece puntos, en el campeonato; un puesto y una puntuación que no se corresponden con su capacidad y su destreza.



El bravo piloto tapatío marcó el quinto tiempo de la jornada (1:45.117), a poco menos de un segundo del crono de Leclerc y su coche parece bastante más rápido, pero un par de minutos antes del final de los ensayos le dejó tirado, con un evidente problema en el propulsor.



Los mejores tiempos de las jornada, logrados en la segunda sesión, se marcaron todos con el neumático de compuesto medio, salvo los de Albon -décimo- y el francés Romain Grosjean (Haas) -duodécimo-, que lo firmaron con el blando; y el inglés George Russell (Williams) -decimonoveno-, que giró en su mejor vuelta con el duro.



Los ensayos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.