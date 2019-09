Hamilton: "Quizá los comisarios salieron de la cama por el lado erróneo"

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) criticó la decisión de los comisarios de no sancionar a Charles Leclerc (Ferrari) tras cerrar en exceso y forzarle a ir por fuera de la pista asegurando que estos "quizá se despertaron por el lado erróneo de la cama" y pidió "consistencia" en sus decisiones.



"Lo único que pido es que haya consistencia. Hoy hemos visto diferentes consecuencias con las mismas reglas, quizá los comisarios se despertaron por el lado erróneo de la cama hoy. Lo único que pido es consistencia", dijo el cinco veces campeón del mundo de Fórmula Uno.



"Así son las carreras. Le he tenido que evitar un par de veces para no chocar. Mi relación con Leclerc no cambia; hoy ha hecho un gran trabajo. Hemos estado muy cerca un par de veces, que ya hablaremos en privado. Tengo ganas de volver a pelear con él en las próximas carreras", declaró un Hamilton que estuvo parco en palabras durante toda la rueda de prensa.



"Haber puesto neumáticos duros quizá nos hubiera permitido acabar segundos. Pregunté por la mañana si podíamos ir con los duros, pero me dijeron que no eran suficientemente rápidos. Se me han desgastado tanto los neumáticos porque he estado muchísimo tiempo muy pegado detrás de Leclerc", comentó sobre la estrategia llevada a cabo durante la carrera.