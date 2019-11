'Checo': Sainz es un gran piloto; tengo ganas de que empiece el año próximo

Abu Dabi, 28 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que espera mantener en Abu Dabi el décimo puesto en el Mundial de Fórmula Uno, declaró a EFE este jueves en el circuito de Yas Marina, sede de la última carrera del campeonato, que "no" le "ha sorprendido" la buena temporada de Carlos Sainz, al que considera "un gran piloto", ni la campaña de McLaren, escudería del español.



Aparte de valorar de forma positiva, al ser cuestionado por Efe, la temporada de la escudería de Woking -que concluirá cuarta el Mundial de constructores, por detrás de las escuderías dominantes (Mercedes, Ferrari y Red Bull)- y de Sainz, 'Checo' indicó que ya tiene "ganas" de que empiece la próxima temporada, en la que espera tener "un auto competitivo".



"Creo que McLaren el año pasado ya dio señales de que habían dado un gran paso adelante. Sin duda es un equipo muy fuerte. No me ha sorprendido. Y Sainz es un gran piloto, que ha hecho un gran trabajo esta temporada. No, no me han sorprendido los buenos resultados que han logrado", comentó a Efe 'Checo', nacido hace 29 años en Guadalajara (Jalisco).



"Para mí ha sido una temporada complicada, pero aún tenemos la oportunidad de acabar en el 'top 10' de un año complicado, de un año difícil. Y lo podemos rescatar", afirmó el mexicano en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, antes del vigésimo primer y último Gran Premio de 2019.



"Terminar entre los primeros diez el Mundial aún puede ser algo que consideremos positivo", explicó a Efe en Yas Marina el bravo piloto tapatío, que afronta su novena temporada en la Fórmula Uno, la sexta con su actual equipo, que el año pasado entró en concurso de acreedores antes de cambiar de propietarios y pasar de denominarse Force India a llamarse Racing Point.



"La primera parte de la temporada fue complicada; más que la primera parte, fue, sobre todo a partir de las carreras de Bakú o de Barcelona", comentó 'Checo', que ha subido ocho veces a un podio de la categoría reina del automovilismo.



"En Bakú o Barcelona, cuando todos mejoraron, nosotros no mejoramos. Y ahí perdimos mucha competitividad", indicó el mexicano, que es décimo en el Mundial, con 46 puntos, uno más que el debutante inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren.



"No sumé puntos desde Bakú hasta muchas carreras después", comentó 'Checo' en referencia a los nueve Grandes Premios que pasaron entre el de la capital de Azerbaiyán y el de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, donde volvió a entrar en los puntos, al acabar sexto.



"Tengo muchas ganas de empezar el próximo año", advirtió a Efe Sergio Pérez en el circuito de Yas Marina, una pista de cinco kilómetros y medio que desde 2009 alberga el Gran Premio de Abu Dabi. Donde el año pasado, el mexicano finalizó la carrera en sexta posición



"Creo que, como equipo, éste puede ser el equipo que más mejore para el próximo año", anunció el mexicano.



"Racing Point puede producir el mejor auto para el próximo año; y, sí, tengo ganas de tener un coche competitivo en mis manos para la próxima temporada", explicó a Efe 'Checo' este jueves.



Adrian R. Huber