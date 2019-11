Verstappen: "No miro los seis títulos de Hamilton, ganar uno ya estaría bien"

El holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, indicó a EFE este jueves en el circuito de Yas Marina, sede del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial, que no se fija en los seis títulos de Hamilton, porque "ganar uno ya estaría bien".



Verstappen, de 22 años, se expresó de esta forma al ser preguntado por Efe durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) de este jueves en Yas Marina acerca de si, siendo uno de los pilotos con un futuro más brillante alguna vez se visualiza ganando tantos títulos como los que lleva el inglés, que este año festejó su sexta corona. "Pienso en ganar diez", bromeó de inicio Verstappen, que hace tres temporadas se convirtió en el más joven ganador de toda la historia de la Fórmula Uno al anotarse en Montmeló (Barcelona) el Gran Premio de España con sólo 18 años.



"No, la verdad es que uno no puede ponerse a pensar en eso. Simplemente sucede o no. Hay un cincuenta-cincuenta de posibilidades. También necesitas suerte, estar en un equipo que sea muy bueno y que ese equipo tenga una racha dominante de varios años", contestó a Efe la estrella holandesa, con ocho victorias en su carrera en Fórmula Uno, tres de ellas (en Austria, Alemania y Brasil) este año.



"Depende de muchas cosas, pero no pienso tanto en eso. Es algo, como dije, que sucede o no. Claro que me gustaría. Pero de momento, ganar uno ya estaría bien", indicó a Efe el líder de Red Bull, que añadió que espera poder luchar por el título el año que viene.



"En líneas generales, la temporada ha ido bien, ha sido prometedora; el coche ha sido bastante fiable y hemos mejorado el motor. Nos fue bien, pero nunca estamos del todo satisfechos, porque siempre queremos más. Ya tengo ganas de que arranque la próxima temporada", manifestó Verstappen este jueves en Abu Dabi.