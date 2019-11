Sainz: "Claro que quiero ser sexto en Mundial, pero debo sumar y ganar a Gasly"

Abu Dabi, 30 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (McLaren), que aspira a acabar sexto el Mundial de Fórmula Uno, comentó este sábado en el circuito de Yas Marina, donde este domingo saldrá octavo en el Gran Premio de Abu Dabi, que "claro" que quiere ocupar esa posición final en el campeonato, aunque para ello tiene que "sumar y superar a (el francés Pierre) Gasly (Toro Rosso).



Sainz, de 25 años, que completará su mejor temporada en F1 y que hace dos domingos firmó su primer podio en la categoría reina al ser tercero en Brasil, se expresó de esta forma en la reunión de su equipo -el 'Meet the team'- que tuvo lugar este sábado después de la cronometrada principal en el circuito de Yas Marina.



Sainz manifestó asimismo que tampoco le da excesiva importancia al haber sido batido en el balance interno en calificación por su compatriota el inglés Lando Norris, que lo superó este sábado y deshizo a su favor el empate (11-10).



"Los medios a veces se fijan mucho en los números, pero a veces se les olvida que a lo mejor uno no pudo disputar tres calificaciones o cosas así", apuntó Carlos, desafortunado con el tráfico que se encontró en la Q3, la tercera ronda, en la que no mejoró el tiempo de la segunda.



"Con el tiempo de la Q2 hubiese sido séptimo al final de la Q3", se lamentó el talentoso piloto madrileño este sábado en la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



Con anterioridad, en sus declaraciones a las televisiones ya opinó que se merecía salir más adelante. "No debería estar ahí porque toda la clasificación he ido dos o tres décimas más rápido que ellos, pero en la Q3 he tenido un problema en la vuelta de salida con Max (Verstappen) y con (Lewis) Hamilton, que no sé qué hacen pero se ponen a pelear como locos", explicó.



"Se me enfrió la rueda delantera y con la evolución de pista tenía que haber sido tres décimas más rápido. Con haber repetido la vuelta de la Q2 hubiéramos estado ahí", dijo.



"En el primer sector no había agarre, me pasaron Hamilton y Verstappen en la vuelta de salida de boxes y no he podido calentar el neumático delantero", explicó, acerca de la mala suerte que tuvo en la Q3.



"Estoy contento, he ido muy rápido en toda la clasificación y en carrera debe seguir siendo así. Si hago una buena salida estamos en la pelea y vamos a intentar rematar", afirmó.



"Hoy me molesta, porque era una clasificación para haber hecho séptimo fácil y se nos ha escapado por algo que a estas alturas de la temporada no nos puede pasar. Eso no es bueno", declaró Sainz este sábado en Yas Marina.