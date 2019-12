Sainz padre: "Carlos tiene talento para intentar ser campeón del mundo".

Carlos Sainz, padre del piloto de Fórmula 1 de idéntico nombre de McLaren, es, en su condición de doble campeón del mundo de rallys y del Dakar -la gran prueba del desierto- una de las grandes figuras, no sólo del automovilismo, sino del deporte español, en términos generales.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el circuito de Yas Marina, donde su hijo -que acaba de lograr su primer podio en F1- apunta al sexto puesto del Mundial, el 'Matador' comenta cómo se siente, tras la gran temporada que ha firmado su vástago; y qué espera de su futuro deportivo.

Pregunta: Su hijo acaba de lograr su primer podio en Fórmula 1, al acabar tercero hace dos semanas en Brasil. ¿Hasta dónde le ha subido durante las pasadas jornadas su orgullo de padre?

Respuesta: Estoy contento, claro que sí. Contento por el resultado de Carlos en Brasil, como no podía ser de otra manera. Pero, bueno, al mismo tiempo que contento, estoy esperando siempre más, porque uno siempre busca lo máximo. Y creo que Carlos todavía puede darnos más alegrías.

P: En el imaginario colectivo español su hijo siempre ha sido Carlos Sainz, 'júnior'. ¿Ha cambiado eso ahora? ¿Ahora es usted el Carlos Sainz, 'sénior'?

R: (ríe) Sí. Creo que está claro. El tiempo pasa. Y la verdad es que no me importa nada. A pesar de que sigo en activo, haciendo el Dakar. Pero, como no puede ser de otra forma, estoy encantado de que así sean las cosas. De que esté haciendo su camino y de que le vaya bien todo en su carrera deportiva.

P: El otro día, su hijo contestaba a Efe en la rueda de prensa oficial de la FIA que si había alguien más contento que él después de lograr el podio de Interlagos, ése era usted. ¿Es cierto?

R: Bueno, sí. Sí estoy contento, pero soy consciente de que las circunstancias fueron las que fueron. Pero más que el podio, lo importante para mí es la actitud. Para mí cuenta mucho el que hubiese salido el último y que no hubiera tirado nunca la toalla; el haber peleado por cada posición; y el estar ahí, para 'pescar' esas circunstancias. Porque está claro que con un McLaren, si no ocurren cosas, hoy por hoy es imposible acabar en el podio.

P: Con la mano en el corazón; si le dicen antes de arrancar esta temporada que su hijo iba a lograr estos resultados, ¿Se lo hubiera creído?

R: Hombre, era muy difícil de predecir. En concreto, en la carrera de Brasil, el año pasado McLaren estaba justo delante de los Williams. Y no iba muy bien. Por tanto, predecir este avance era complicado. Nadie lo hubiese dicho, pero McLaren es el equipo que más ha mejorado. Y lo que hace falta ahora es que todos esos cambios que hubo en el equipo, con toda la gente nueva que vino, incluido Carlos, sigan dando esos pasos adelante. Que se sigan haciendo las cosas como se hicieron en invierno pasado, con miras a que la temporada que viene, en la que será más difícil dar un paso tan grande. Pero si puedan dar un paso lo suficientemente grande para estar más cerca de los tres primeros equipos (Mercedes, Ferrari y Red Bull) será otro paso bueno.

P: Los genes está claro que son buenos. Pero, ¿habrá alguna vez otro Carlos Sainz que también se convierta en campeón del mundo?

R: No lo sé. Soy muy cauto, porque estamos hablando de empresas importantes. Pero yo estoy convencido de que Carlos tiene talento para intentarlo; y el talento para luchar. Estoy convencido de sus cualidades. Y creo que este año ha dado un paso muy grande en su carrera. Para mí, este año es el año en el que ha dado el paso más grande desde que yo lo conozco en su faceta deportiva, como piloto; desde que empezó a correr en 'karting' con nueve o diez años. La mejora más grande la he visto este año, sin duda.