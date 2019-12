Sainz: ?Al 2020 le pido mejorar un poquito el 2019?

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) aseguró en una entrevista con EFE que al 2020 le pide "mejorar un poquito el 2019" en el que finalizó sexto el mundial de pilotos y logró su primer podio en la Fórmula Uno, en el Gran Premio de Brasil, que supuso "un sueño".



Sainz realizó una jornada navideña con medios de comunicación en el karting que lleva su nombre, en colaboración con Estrella Galicia, y habló también del Clásico entre Barcelona y Madrid que se disputa este miércoles del que espera que "se desarrolle con normalidad" y "sin altercados" y "que gane el Madrid".



Pregunta: ¿Le ha dado tiempo a ponderar lo que ha logrado esta temporada?



Respuesta: Ha habido ya un par de semanas para digerir lo que ha pasado este año. Ha sido un año muy bueno que ha superado las expectativas tanto mías como del equipo, lo bien que se ha desarrollado el equipo, el paso adelante que he dado yo a nivel personal; así que muy contento.



P: ¿El podio en Brasil es la culminación de un sueño?



R: Sí, digamos que hay dos guindas al pastel. Está el podio de Brasil y el sexto en el Mundial, asaltar a los tres primeros equipos y ganar a dos pilotos que han llevado Red Bull este año es especial y algo que habla del resumen del año muy bueno. Luego obviamente subirme al podio es un sueño y poder compartirlo con el equipo es especial.



P: ¿Cómo ha asimilado esta temporada en la que ha sido el líder de un equipo histórico como McLaren?



R: Lo he disfrutado mucho. Creo que todos me habéis visto disfrutar muchísimo, tener una sonrisa siempre en las carreras porque me estoy divirtiendo y pasándolo bien. Tengo un grupo de gente detrás que me apoya y a mí eso como atleta, como piloto, es algo importante que no había tenido en otros equipos y me está ayudando a sacar lo mejor de mí.



P: Tanto usted como su compañero nos han dejado momentos muy divertidos, háblanos de esta relación.



R: Ha sido una relación obviamente especial, no es algo que haya tenido siempre. Siempre me he llevado bien con mis compañeros de equipo, pero con Lando ha habido ese puntito más de broma y de buen rollo fuera de la pista que no había habido antes; lo he disfrutado y ahora con ganas de seguir trabajando juntos y competir para, en vez de quintos o sextos, para cosas más grandes.



P: ¿Qué deberes se pone para este invierno?



R: Cosas por mejorar todo, todavía como piloto me quedan muchas cosas. A mis 25 años aunque haya dado un paso adelante en mi carrera este año todas las áreas son mejorables. Quiero llegar a ser el mejor del mundo, a ser campeón y a mejorar en todo.



P: 2020 es un año clave en la Fórmula Uno porque muy pocos pilotos tienen contrato garantizado, ¿esta circunstancia hace que el inicio de temporada sea más importante todavía?



R: Sí, aunque creo que es algo que tiene que venir de forma natural. Todo el mundo sabe que estoy contento en McLaren, que me motiva el proyecto. Si el año que viene damos otro paso adelante me va a motivar todavía más y es algo que hay que ir mirando, pero todavía es muy pronto.



P: ¿Qué le pide a 2020?



R: Le pido que sea un año parecido al de este año, e incluso mejorarlo un poquito que creo que se puede, pero seguir en la línea de este año.



P: Este miércoles se disputa el Clásico y usted es madridista confeso, ¿se atreve a dar un pronóstico?



R: Primero desear que todo se desarrolle con normalidad, que no haya altercados y que sea un partido de fútbol que lo disfrutemos todo y que gane el Madrid, por supuesto (ríe).