Marko asegura que Vettel no tiene sitio en el equipo Red Bull

Madrid, 13 may (EFE).- Helmut Marko, el máximo responsable del equipo Red Bull, insiste en que no hay sitio para el alemán Sebastian Vettel junto a Max Verstappen en el equipo Red Bull Racing de Fórmula 1 porque "no puede permitirse" al cuatro veces campeón del mundo.



La escudería Ferrari anunció el martes que se separaría de Vettel, de mutuo acuerdo, a finales de 2020 -una plaza para la que suena con fuerza el español Carlos Sainz-, después de que se rompieran las negociaciones para ampliar su contrato un año.



Vettel se unió a la "Scuderia" en 2015, después de un período de seis años con el equipo Red Bull, durante el cual ganó los cuatro títulos mundiales, pero ahora Marko señala,en una entrevista con el sitio web Autosport, que Vettel "no es un tema" ni para el equipo ni para la empresa matriz.



Y se recuerda que Marko ya indicó a Sky Germany a principios de este año que era poco probable que volviera a RBR junto a Max Verstappen "por razones monetarias muy simples". "No podemos permitirnos el lujo de contar con dos de las principales estrellas".



En ese momento, la disponibilidad de Vettel para 2021 era solo teórica, pero Marko no ha cambiado de opinión a raíz de la noticia del martes. "No queremos pagar financieramente. Y tampoco podemos pagarlo", aseveró.



Además, Helmut Marko restó importancia a la sugerencia de Vettel en su declaración oficial con Ferrari de que el dinero no era un tema crítico en sus conversaciones, señalando que el fabricante de Maranello propuso una cifra más alta de la que Red Bull estaría dispuesto a pagar.



"Las cantidades que Ferrari le ofreció y lo que gana (Alex) Albon en comparación están a kilómetros de distancia", admitió Marko, pero enfatizó que Vettel "ha sido informado de que en este momento la situación está arreglada con Max como piloto número uno y no podemos ni queremos dos estrellas principales".



Por su parte, el español Carlos Sainz sigue siendo el favorito para ocupar ese asiento de Ferrari y el acuerdo se podría anunciar ya la próxima semana, en tanto en cuanto se resuelve el futuro de Daniel Ricciardo.



Los terceros en discordia, Mercedes, actuales campeones del mundo, comentaron por medio de su máximo responsable Toto Wolff, que deberán "tomar en consideración" la salida de Ferrari de Vettel al ordenar su alineación de pilotos para la temporada 2021.