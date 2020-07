Abiteboul: "Hoy es un gran momento en la vida de nuestro equipo"

Cyril Abiteboul, director general de Renault competición y jefe del equipo de F1, aseguró que la vuelta del español Fernando Alonso a Renault, a partir de 2021, es "un gran momento en la vida" del equipo que dirige y que el bicampeón del mundo, precisamente con la marca francesa en 2005 y 2006, les dará "mentalidad ganadora".



"Estoy sonriendo porque son grandes noticias", comentó un alegre Abieteboul. "Hoy es un gran momento en la vida de nuestro equipo. 2022 es nuestro objetivo y también un gran momento para nuestro deporte porque lo hará más equitativo", dijo en una rueda de prensa telemática.



"Hay mucho trabajo por delante para él y para nosotros, pero estamos ante una misión. Es una decisión que tiene el 2022 como objetivo; tenemos una ambición y unas expectativas claras. Fernando traerá mentalidad ganadora al equipo", continuó.



Un momento divertido de la comparecencia virtual fue cuando Abiteboul respondió a las opciones que manejaron para ocupar el asiento que dejará a final de temporada Daniel Ricciardo -rumbo a McLaren-, a lo que un Alonso distendido y visiblemente feliz reaccionó tapándose los oídos.



"La elección de Fernando nos significa que no confiemos en nuestra academia de jóvenes pilotos para el futuro. No es un secreto que hemos tenido más conversaciones, pero no quiero hablar de ningún nombre específico. Lo que está claro es que es decisión evaluada, no se ha tomado por no tener más alternativas, aseguró.



El director del equipo Renault F1 comentó también que no ve necesario que Alonso se suba al coche en unos Libres 1 de los próximos Grandes Premios para volver a adquirir sensaciones.



"No creo que necesite unos Libres 1 para familiarizarse con un coche de Fórmula Uno. Ese no es el plan, veremos si en el futuro hay alguna posibilidad de que se suba al coche de 2018; pero, de nuevo, no tenemos nada definido. Irá algún día a conocer a los miembros de la fábrica, algunos son nuevos y no los conoce de sus anteriores etapas, y pasar algún tiempo con ellos para conocerse pensando en que trabajarán juntos la próxima temporada. Seguro que verle será una motivación para ellos", afirmó.