Sainz: "El 'pit stop' fue muy malo y la clave de que no acabase quinto"

El español Carlos Sainz (McLaren), que acabó noveno y marcó la vuelta rápida en el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, de nuevo en el Red Bull Ring austriaco -escenario de la primera carrera-, manifestó que "el 'pit stop' fue tan malo" que acabó siendo "la clave de que no acabase quinto".



"El 'pit stop' fue la clave de mi carrera. Después de un 'pit stop' tan malo, en el que creo que perdimos ocho segundos, he tenido que salir en tráfico; y he tenido que gastar neumático para adelantar a todo el tráfico en el que hemos salido y no teníamos pensado salir. Y luego, la carrera ya se me ha hecho muy larga, con ese neumático", explicó Sainz, de 25 años, sexto en el pasado Mundial y que la pasada semana había sido quinto en este circuito.



"No es que faltase ritmo, es que el neumático simplemente iba muy desgastado, después de las diez primeras vueltas después del 'pit stop'; intentando aguantar a los Racing Point, que hoy estaban en otra liga", manifestó el piloto madrileño una vez finalizada una carrera que afrontó desde el tercer puesto de la formación de salida.



"Al final, cuando hemos parado a poner otro neumático, ya hemos hecho la vuelta rápida. Pero ya valía de poco, porque la clave ha estado en ese 'pit stop' y en esas diez vueltas después del 'pit stop'" apuntó Sainz al canal de televisión 'Movistar F1', que no quiso darle excesiva importancia a su primera vuelta rápida en Fórmula Uno.



"Es lo de menos. La vuelta rápida es porque ya estábamos en tierra de nadie... lo que está claro es que ese 'pit stop' nos ha costado esa quinta plaza que hubiéramos logrado con una carrera normal. Y ha sido una pena", manifestó Sainz en Austria tras la segunda carrera del Mundial de F1.