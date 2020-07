Àlex Palou: "Hacer un podio tan pronto en la IndyCar es algo muy grande"

Barcelona, 15 jul (EFE).- El piloto español Àlex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) consiguió un podio en su tercera carrera en la IndyCar, en el circuito de Road America, dando la sorpresa con un tercer puesto que le ha permitido ganarse rápidamente el respeto de sus rivales. Y lo consiguió tan solo una semana después de acabar decimonoveno en su debut en el mítico Indianápolis.



Además, el logro ha llegado bajo unas circunstancias que no acompañan para nada a los novatos: como consecuencia del coronavirus, tan solo hay una sesión de entrenamientos libres, no se pueden hacer tests privados, algunos Grandes Premios se concentran en una sola jornada y se viene de tres meses seguidos sin que nadie hay podido subir a un monoplaza.



El año pasado Palou, que tiene detrás al grupo inversor Monaco Increase Management (MIM), lo corrió entero en Japón, entre la Super Formula Nippon y el Super GT. Allí empezó su aventura con Honda que le ha llevado a la IndyCar.



P: Ha conseguido un tercer y un séptimo puesto en su segundo fin de semana en la IndyCar. ¿Esperaba que estos excelentes resultados llegaran tan rápido?



R: Ha sido un fin de semana mejor de lo esperado. Hacer un podio en la IndyCar se dice rápido pero es algo muy grande, especialmente si lo consigues en la tercera carrera en la que participas. Ha llegado muy pronto.



P: ¿Cómo se explica este gran éxito?



R: El fin de semana anterior, en Indianápolis, no fue bueno pero aprendimos mucho. Así, llegamos al circuito de Road America con los errores muy frescos y las ideas muy claras. De todas maneras, al principio también sufrimos. A causa de las medidas especiales por el coronavirus, igual que en Indianápolis los pilotos tan solo tuvimos 70 minutos de entrenamientos libres para aprendernos el circuito y llevar a cabo los reglajes del monoplaza. Pero estos fueron buenos y me sentí muy a gusto.



P: ¿Salió la carrera perfecta?



R: Ni mucho menos. No fue una de aquellas carreras en las que te sale todo a pedir de boca. El segundo pit-stop fue malo y nos hizo perder la carrera.



P: Le noto muy ambicioso. ¿Estos buenos resultados le han hecho cambiar sus objetivos de la temporada?



R: Sí y no. El próximo fin de semana corremos en el circuito oval de Iowa, uno de los más complicados que hay, y allí volveré a encontrarme con mi condición de debutante. El objetivo en Iowa y, en general, en los circuitos ovales, tiene que ser coger experiencia a base de hacer vueltas y terminar las carreras. Se tiene que ser realista: no estamos en condiciones de ganar en los circuitos ovales. En cambio, en los circuitos normales (llamados 'ruteros') hemos de ir a tope para luchar por estar entre los cinco o seis primeros clasificados.



P: ¿Hasta qué punto le afecta no poder hacer tres entrenamientos libres como es habitual en la IndyCar?



R: A un piloto debutante le afecta mucho a la hora de aprenderse el circuito y de llevar a cabo los reglajes adecuados. En Road America hicimos un entrenamiento libre, una hora y media después salimos para la clasificación y una hora más tarde empezamos la primera carrera.



P: ¿Esta reglamentación seguirá toda la temporada?



R: Ojalá esta situación cambie rápido. Este fin de semana en el circuito de Road America ya pudo entrar público y, en cambio, nosotros tuvimos que seguir llevando a cabo estas medidas especiales. No lo veo lógico. O nada o todo. Si ya pueden entrar los fans en los circuitos tendrían que volver los horarios normales. Representa una gran diferencia disponer de tres entrenamientos libres con su noche de por medio respecto a lo que tenemos ahora.



P: ¿Dónde está viviendo?



R: En Austin (Texas). Mi equipo es de Chicago. Es el único que no es de Indianápolis, donde viven el resto de pilotos. Pero para mí no tenía sentido vivir ni en un sitio ni en el otro. En Chicago igualmente mi equipo no tiene un simulador donde pueda ir a practicar. Me encanta Austin, la temperatura que hace allí, su estilo de vida y su ubicación geográfica. Estás en medio de todo y prácticamente llegas a cualquier circuito en menos de dos horas y media de avión.



P: ¿Está viviendo solo?



R: De momento, sí. Mi pareja aún no ha podido venir a causa del coronavirus. Pero espero que pronto cambie la situación.