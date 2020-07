Vettel: "Será mi decisión y no la he tomado aún"

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuádruple campeón mundial de Fórmula Uno (2010-23, con Red Bull), que el año que viene no será piloto de la 'Scuderia' y al que los rumores sitúan en Aston Martin -el nombre que tendrá Racing Point (otrora Force India)-, explicó en el Hungaroring que "la decisión" de seguir o no "será" suya y que "no la" ha "tomado aún".

"Es mi decisión y no la he tomado aún. Creo que en las próximas semanas habrá que tomarla", manifestó, en el marco del Gran Premio de Hungría, la tercera prueba del Mundial de Fórmula Uno, Vettel, de 33 años, con 53 victorias y 55 'poles' en su trayectoria en la categoría reina del automovilismo.

"Conversaciones las hay siempre, porque todos nos volvemos a reencontrar en los circuitos", explicó Vettel al canal de televisión RTL este viernes en el Hungaroring. "Unas veces estás de broma y otras veces estás hablando en serio. Pero está claro que después de tantos años aquí, conozco a todo el mundo", apuntó el alemán.

"Dependerá de mí. Pero aún no he tomado la decisión de si seguiré el año que viene o no; de si quiero o no seguir", apuntó Vettel este viernes en el circuito de las afueras de Budapest.