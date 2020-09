Claire Williams dejará el equipo tras el Gran Premio de Italia

Madrid, 3 sep (EFE).- La subdirectora del equipo Williams Racing, Claire Williams, dejará su puesto en el equipo tras la conclusión del Gran Premio de Italia este fin de semana después de 18 años en el mismo y en donde se inició en 2002 trabajando en la Oficina de Comunicaciones.



En 2012, Claire Williams fue nombrada para la Junta como Directora Comercial y de Marketing, antes de asumir el día a día del equipo en 2013 como Subdirectora y conseguir dos terceros y dos quintos puestos en el Campeonato de Constructores durante los últimos siete años.



Mientras estuvo al frente del equipo, Claire fue nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en la Lista de Honores del Cumpleaños de la Reina en 2016, en reconocimiento a sus servicios a la Fórmula Uno.



El último acto de Claire como Subdirectora del equipo, y probablemente uno de los más cruciales, fue el papel que desempeñó en la exitosa campaña por una Fórmula Uno más sostenible con el nuevo Acuerdo Concorde, firmado ahora por todos los equipos, para lograr una competición más igualada con reglamentos financieros y técnicos más equitativos a partir de 2021.



"Tenía la esperanza de continuar con mi cargo durante mucho tiempo y preservar así el legado de la familia Williams, pero nuestra necesidad de encontrar una inversión a principios de este año debido a una serie de factores, muchos de los cuales estaban fuera de nuestro control, dio lugar a la venta del equipo a Dorilton Capital", señala Claire Williams OBE, en la nota de la escudería.



"Mi familia siempre ha puesto a nuestro equipo de carreras y a nuestra gente en primer lugar y esta fue la decisión correcta ya que sé que en ellos hemos encontrado a las personas adecuadas para llevar a Williams al frente de la parrilla de salida y también preservamos el legado de Williams", continuó Claire.



"He tomado la decisión de alejarme del equipo para permitir a Dorilton un nuevo comienzo, no ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta para todos los involucrados pues he tenido el enorme privilegio de haber crecido en este equipo y en el maravilloso mundo de la Fórmula Uno", asegura Claire Williams.