Sainz: "No estoy contento, el quinto puesto me sabe a poco"

El español Carlos Sainz (McLaren), que concluyó en la quinta posición este domingo el Gran Premio de Eifel, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Nürburgring que "no" está contento, porque "el quinto puesto" le "sabe a poco".



"No estoy contento, porque este quinto puesto me sabe a poco, sobre todo viendo que (el australiano Daniel) Ricciardo (Renault) -que subió al podio al acabar tercero- y (el mexicano Sergio) Pérez (Racing Point) acabaron por delante. Creo que se nos escapó una oportunidad", comentó Sainz, de 26 años, que es undécimo en el Mundial, con 51 puntos.



"Con este coche, con el de hoy, desde luego que no", contestó Sainz al canal de televisión 'Movistar F1' al ser preguntado si veía factible haber acabado en el podio este domingo en Nürburgring. "Pero quizás con el de hace dos carreras, igual sí", apuntó el talentoso piloto madrileño después de acabar quinto la undécima carrera del Mundial de F1.



"Fue una carrera complicada, porque tuvimos mucho más 'graining' que el resto de los equipos. El coche se iba de morro muchísimo. Entonces abres mucho más el 'graining'. Y eso te cuesta más degradación", apuntó.



"Espero que sirva para conseguir sesenta vueltas de datos para analizar qué hay en este paquete que no acaba de dar las sensaciones y el rendimiento que esperábamos", añadió Sainz.



"La carrera para mí empezó cuando (el francés Esteban) Ocon tuvo el problema; ahí he conseguido extenderme. He empezado a recuperar tiempo a (Sergio) Pérez (mexicano de Racing Point) y Lando (Norris, su compañero inglés). Pero aún así, no iba cómodo", manifestó Sainz este domingo en Alemania.



"He sufrido, la verdad es que no iba cómodo en el coche. Es un quinto puesto y son diez puntitos que saben bien, pero cuando vas sufriendo durante sesenta vueltas acabas la carrera un poco desubicado", apuntó el español de McLaren, que el año próximo será piloto de Ferrari.



"Hay que investigar lo que le pasó a Lando, porque se nos acercan; o igual ya nos han pasado", dijo Sainz, en referencia al Mundial de constructores, en el que McLaren (que suma 116 puntos) ha cedido el tercer puesto a Racing Point (120).



"Entre el fallo del motor (de Norris) y lo poco que hemos corrido, sobre todo con mi coche, hay deberes que hacer. Y hay que remontar", manifestó Sainz después de acabar quinto el Gran Premio de Eifel.