Alonso vuelve a la F1 donde todo empezo

Fernando Alonso vuelve a un Fórmula 1. El piloto asturiano afronta hoy un test en el circuito de Barcelona-Catalunya como "un nuevo comienzo" con el equipo Renault, con el que consiguió sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006 y con el que esta temporada regresa a la Fórmula Uno.



"Volver a ponerme detrás de un volante es una sensación increíble. Después de dos años sin conducir un Fórmula Uno, estoy deseando volver a conducir. Creo que es como un nuevo comienzo. Voy a dejarme sorprender por la velocidad del coche, por el rendimiento de los frenos, por la velocidad en las curvas... Hay muchas cosas que me van a sorprender otra vez", dijo el asturiano en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

Loving the special test helmet for @alo_oficial ??. He's been using it for the last two years but it will be very different next year.#RSspirit pic.twitter.com/F65YrpwqZM