El traje Alpinestars que salvó a Grosjean aguanta temperaturas de 1000 grados

El pasado domingo, nada más empezar el Gran Premio de Fórmula 1 en Baréin, el monoplaza Haas del francés Romain Grosjean se estrelló contra las barreras protectoras del circuito y se vio envuelto en llamas en un escalofriante accidente. Durante unos instantes se temió lo peor, pero pocos segundos después se vio al piloto galo saltar de las llamas y ponerse a salvo.

El escalofriante accidente de Grosjean, desde distintos ángulos. "Vi mi visera toda naranja, las llamas a mi alrededor y me vino a la mente el accidente de Niki Lauda. Creo que Jules Bianchi no me quería allá", contó el francés. #F1 #BahreinGP pic.twitter.com/JXFB1GF3Uq