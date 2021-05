Fernando Alonso: "El tráfico me ha perjudicado en la última vuelta"

Fernando Alonso (Alpine) consideró que "el tráfico" le perjudicó "en la última vuelta" de la clasificación, cuando intentaba mejorar la décima posición en la que partirá mañana en el Gran Premio de España que se está celebrando en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

"Daniel Ricciardo (McLaren) y yo hemos tenido mucho tráfico en la última vuelta, nos hemos encontrado cinco coches en la parte final. Creo que en la Q3 no he ejecutado bien la estrategia, no he estado bien o no he gestionado adecuadamente el asunto del tráfico", añadió en este sentido Alonso.

Para intentar sumar los máximos puntos posibles este domingo, el piloto asturiano dijo que intentará ser "agresivo, conseguir ganar posiciones en la salida y en la primera curva porque después será muy difícil adelantar". En este mismo trazado a Alonso se le recuerdan grandes adelantamientos en el momento en el que los semáforos se ponen en verde.

Lo importante para Alonso es "conseguir puntos, sean uno o cuatro, para ayudar lo máximo posible" a Alpine.

El español también se refirió a la 'pole position' de Lewis Hamilton, la número 100 de su carrera: "Es espectacular y el número seguirá incrementándose, es un logro maravilloso. Pero para mí no es una sorpresa, lleva dominando este deporte durante años y cada vez es mejor".