Belen García: La pértiga no la aparco del todo pero me centro en las W-Series

Spielberg (Austria), 28 jun (EFE).- La española Belén García (Scuderia W), debutante en el certamen, comenzó con buen pie su andadura en las W-Series -el campeonato femenino que se disputa de forma paralela en ocho de las sedes del Mundial de Fórmula Uno-, al acabar cuarta la primera carrera, en Austria.



En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, sede el próximo fin de semana de la segunda prueba del campeonato, la barcelonesa, de 21 años, explica cómo vio la primera prueba y qué espera de la siguiente; además de comentar que, siendo atleta desde pequeña, no quiere aparcar "del todo" la pértiga, disciplina que desea retomar en invierno, cuando acaben las W-Series.



Pregunta: En su debut fue tercera en parrilla y cuarta al final. Buen resultado, aunque pudo haber sido más. ¿Cómo vio la carrera, desde dentro?



Respuesta: Fue 'complicadilla', porque era mi primera carrera en este campeonato y había nervios. Además, nunca había sido desde la tercera posición en una carrera de Fórmulas... se juntó un poco todo, pero creo que lo gestioné bastante bien.



La salida no fue buena. Me puse quinta, incluso, después de la primera curva. Pero conseguí volver a mi posición inicial en la segunda curva, con un adelantamiento un poco agresivo, pero cómo fue en esa parte estoy muy contenta. Conseguí aguantar la posición y recuperé el tiempo perdido con la segunda clasificada.



Me veía fuerte, intenté pasarla... lo intenté todo para poder estar de nuevo delante. No fue posible y en uno de estos intentos me salí y me fui a la novena posición. Justo después de eso mantuve la plaza; y luego me benefició el 'safety car', porque en la resalida conseguí ganar alguna posición. Y con algún que otro movimiento arriesgado ascendí a la cuarta posición y me quedé a seis décimas de la tercera. Si hubiera habido alguna vuelta más, creo que hubiese recuperado el podio, lo cuál hubiese sido extraordinario.



Tengo que estar contenta. No lo estoy. Estoy un poco decepcionada porque perdí el podio. Pero aun así creo que ha sido una buena demostración.



P: Es un gran resultado para una 'rookie', una debutante. ¿Qué espera de este campeonato?



R: Antes de llegar aquí era muy cauta. Pensaba que con un 'top 10' podría estar contenta, siendo mi primera temporada. Si me lo dices antes de venir que hubiera hecho tercera en la 'cuali' y cuarta en carrera, hubiera firmado. Pero ahora mismo no me conformo sólo con eso e intentaré ir a por más.



Pero siendo realistas creo que un 'top 6' en el campeonato puede que estuviese bien. Pero me he sentido muy fuerte y voy a intentar luchar por mucho más. El tiempo dirá. No quiero adelantar nada. Yo me veo bien y me veo luchando por mucho más. E intentaremos que salga.



P: A usted lo del motor le viene de familia, ¿no?



R: Sí. Mi padre (José Luis) comenzó a correr en Enduro hace muchos años, de siempre. Luego empezó con el cronometraje, en Dorna, con MotoGP; y ahora tiene su propia empresa. Siempre he vivido de cerca el asunto de las carreras, porque, además, mi padre sigue corriendo. Hace rallys, pero ha hecho circuitos. Ha hecho de todo. Con lo cuál esto siempre ha sido mi estilo de vida.



P: El próximo fin de semana vuelven a correr aquí, en el Red Bull Ring. ¿Qué espera de esta segunda carrera, en Austria?



R: Espero rematar el trabajo, porque creo que aquí voy fuerte. Aunque no conocía el circuito me he adaptado bastante bien a la pista y al coche. Y aprendiendo de los errores de esta primera carrera, repasando bien todo lo que he hecho mal, creo que puedo estar ahí para luchar por el podio o por algo más.



P: Usted es pertiguista, también. ¿Me puede explicar cómo se pasa de la pértiga a la alta velocidad en monoplazas?



R: (ríe). Bueno yo pasé de eso a esto. Empecé con el atletismo a los seis años. Y pasé por bastantes disciplinas. Aunque siempre me había gustado mucho el motor.



Pero por situación familiar, motivos económicos y de tiempo, no me había podido dedicar al automovilismo hasta los quince años, que es cuando empecé con el kárting a nivel nacional.



Siempre había hecho atletismo y los últimos años me dediqué a la pértiga. Y no me gustaría dejarlo del todo, me gustaría volver.



P: O sea, que no aparca del todo, lo de la pértiga.



R: No, no. Esta temporada por supuesto, me he tenido que centrar del todo en el automovilismo, porque he tenido una oportunidad muy grande con las W-Series; pero estoy planeando volver. A ver si puedo para la temporada de pista cubierta; cuando venga el parón de invierno del automovilismo. Para combinarlo todo, porque también me aporta muchísimo.



