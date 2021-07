Hamilton: "A ver si podemos reducir diferencias, queda mucho aún"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séptuple campeón del mundo de Fórmula Uno y que ahora es segundo en el certamen, manifestó este jueves en el Red Bull Ring, el circuito de Spielberg, antes del Gran Premio de Austria, que espera poder "reducir diferencias" y que "aún queda mucho" para que acabe la temporada.



"Esperamos poder reducir diferencias este fin de semana", explicó Hamilton, de 36 años, que, tras acabar segundo en este mismo escenario el Gran Premio de Estiria, se encuentra segundo en la general, a 18 puntos de los 156 con los que comanda el holandés Max Verstappen (Red Bull), que el pasado domingo festejó su cuarto triunfo de la temporada.



"No he tenido mucho tiempo de relax estos días", explicó el astro inglés. "El lunes me lo tomé libre, para recuperar; y apenas hice algo de entrenamiento de regeneración", añadió Hamilton, que el año pasado igualó la plusmarca histórica de títulos mundiales en la categoría reina que detentaba hasta entonces en solitario el alemán Michael Schumacher.



"Vengo a este Gran Premio con una mentalidad positiva. Todo este tiempo hemos estado pensando qué podemos extraer aún del coche", indicó.



"Sobre todo, hemos estado dándole vueltas a qué podemos hacer diferente este fin de semana. Espero que las ideas que tenemos comiencen a funcionar a partir de mañana", manifestó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que admitió que este fin de semana tendrá algunas mejoras en el paquete.



"Cada vez sacamos nuevas cosas tengo toda mi confianza puesta en el equipo técnico", afirmó Hamilton, que detenta asimismo los récords históricos de victorias (98) y de 'poles' (100) en la Fórmula Uno.



Hamilton habló sobre su posibilidades en el Mundial.



"Ellos (Red Bull) están haciendo un gran trabajo. Desde Mónaco (donde fue séptimo) fue un desastre para nosotros; en Baku (donde acabó decimoquinto), también. Luego, en Francia y el pasado fin de semana (donde repitió segundas plazas) la cosa ya fue algo mejor", señaló.



"A ver si este fin de semana podemos reducir algo la diferencia. No llevamos ni siquiera la mitad de la temporada; aún queda tiempo", afirmo el séptuple campeón mundial inglés este jueves en el Red Bull Ring.