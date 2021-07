Verstappen: "Esta vez va a ser más difícil que la semana pasada"

El holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el circuito de Spielberg propiedad de su escudería, donde ganó el pasado domingo el Gran Premio de Estiria, que "esta vez", cuando en idéntico escenario se dispute el Gran Premio de Austria, "será más difícil".



"Esta vez va a ser más difícil que la semana pasada", opinó Verstappen, de 23 años, que, tras anotarse el pasado domingo su cuarta victoria de la temporada -la decimocuarta en la Fórmula Uno-, lidera el Mundial con 156 puntos, dieciocho más que el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes).



"Después de la victoria del domingo hubo una pequeña celebración, pero estamos totalmente centrados, porque queda mucho trabajo por hacer. Esta vez va a ser más difícil que la semana pasada, pero espero que podamos ir de nuevo deprisa", explicó 'Mad Max' durante su conferencia de prensa telemática de este jueves en el Red Bull Ring.



La joven estrella neerlandesa, que también lidera, junto al mexicano Sergio Pérez -tercero en el campeonato, con 96 puntos- el Mundial de constructores -con cuarenta puntos sobre Mercedes (252 a 212)- se congratuló de que este fin de semana vuelva a haber más público en las gradas del circuito de Spielberg, en las que podrán entrar hasta 100.000 espectadores.



"Estoy contento de que vaya a haber más aficionados esta vez; y de que muchos de ellos vayan a ser holandeses", afirmó Verstappen, que antes de ganar el pasado domingo el Gran Premio de Estiria se había anotado en esta pista los de Austria de 2018 y 2019.



La F1, que debido a la pandemia dejó de efectuar ruedas de prensa presenciales, reconvertidas en telemáticas, incluye en las mismas preguntas que les hacen a los pilotos los niños; que tanto a Max como al español Fernando Alonso (Alpine), que compareció a su lado en la misma ronda informativa, les preguntaron acerca de sus primeros recuerdos acerca de la F1. En ese momento, el conductor de la rueda de prensa le recordó a Verstappen que cuando él tenía sólo tres años, Alonso debutaba en la Fórmula Uno.



"Claro que me acuerdo de ver correr a Fernando", afirmó el líder del Mundial.



"Pero sobre todo me acuerdo del Mundial de 2006 (el segundo que ganó el genial piloto asturiano) y que yo en los vídeo-juegos de simulación siempre cogía a Fernando", comentó Verstappen este jueves en el circuito de su escudería.



Acerca de su celebración tras la victoria, quemando neumático en la zona de meta, por la que recibió una reprimenda por parte de la FIA (Federación Internacional del Automóvil); el holandés indicó, en tono de humor: "La próxima vez haré un donut".



"No, en serio. Entiendo que no les guste eso. No está bien, así que no lo volveré a hacer", añadió Verstappen este jueves en el Red Bull Ring.