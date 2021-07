Alonso: No sé si se parece a mí, pero Verstappen es espectacular; y divierte

Spielberg (Austria), 2 jul (EFE).- El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno, regresó este año, después de dos ausente, a la categoría reina; con la escudería con la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces denominada Renault).



En una entrevista exclusiva con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, el circuito austriaco que alberga este fin de semana el Gran Premio de Austria, el doble campeón mundial asturiano habla de cómo se encuentra tras su vuelta a la categoría reina; de la poca importancia que le da a la edad en la F1; y de su opinión sobre el líder del Mundial, el holandés Max Verstappen.



Pregunta: Usted lleva 32 victorias y 97 podios en Fórmula Uno. ¿Qué cree que llegará antes, su podio número cien o su triunfo número 33?



Respuesta: No lo sé (ríe). Supongo que el podio cien, porque la victoria siempre es más complicado; y el podio, hay carreras en las que salen las cosas de manera adecuada y es más fácil.



Es mucho más fácil conseguir un podio que una victoria; así que diría eso.



P: Corrió contra Verstappen padre (Jos) y ahora contra Verstappen hijo (Max); y corrió contra Schumacher padre (Michael) y ahora contra Schumacher hijo (Mick). ¿Se puede decir que en el primer caso el hijo es mejor que el padre; y en el segundo al revés? ¿O es demasiado pronto para afirmar esto último?



R: Hay que darle tiempo, no se sabe aún.



Ha habido mucha tradición de deporte familiar en el mundo del motor; históricamente, la pasión ha pasado de padres a hijos. Lo vemos, sin ir más lejos, en el caso de Carlos Sainz; pero siempre fue así, con Graham y Damon Hill, con los Villeneuve (Gilles y Jacques), con los Rosberg (Keke y Nico), con los Piquet (Nelson y Nelsinho)... así que hay mucha tradición familiar. Y ahora lo vemos con Verstappen y con Schumacher.



P: Usted en su día destronó a un séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher. ¿Cree que Verstappen destronará al otro heptacampeón, el inglés Lewis Hamilton, este año?



R: Bueno, si tuviéramos que decir ahora un favorito, seguramente diremos Verstappen. Los dos están muy igualados y está claro que se van a jugar el Mundial entre los dos. Dependerá un poco de lo que pueda aportar Mercedes y de lo que pueda aportar Red Bull.



Pero este año va a estar más competido. Lo que parece claro es que no va a ser un paseo de Mercedes y que va estar muy igualado hasta el final.



P: ¿Es Verstappen el que más se le parece a usted, por la forma de pilotar?



R: No lo sé. No creo que se pueda comparar pilotaje o estilos. Cada uno tiene el suyo propio. Verstappen seguramente es alguien espectacular; y se disfruta viéndolo.



Yo, el año pasado, que estaba en casa viendo la tele, seguramente cuando tienes a pilotos como Verstappen siempre te ofrecen algo extra. Y ese tipo de pilotos son a los que te apetece animar, para que les salgan las cosas bien.



P: La edad va en la cabeza de cada uno, pero si miramos las fechas en los documentos de identidad, es obvio que aquí hay pilotos a los que usted le saca unos cuántos años. ¿Cómo es su relación? ¿Cómo le ven ellos a usted? ¿Le piden consejo? ¿Le muestran admiración? ¿O cada uno va a su bola?



R: Cada uno va a su bola. A lo de la edad se le da mucha más importancia desde fuera. Este año es exagerado, las preguntas que he tenido que responder acerca de la edad y los tópicos que he tenido que escuchar me parecen totalmente desmesurados. Porque toda mi carrera deportiva ha sido justo al revés. Siempre he sido el más joven de los que corrían, en cada categoría.



Y últimamente, cuando fui a la Indy o al Dakar; o cuando era de los más jóvenes... en mi vida he respondido a preguntas acerca de la edad. Ahora, pues bueno, la Fórmula Uno es lo que tiene, es muy mediática; y se tiene que hablar un poco de todo.



También de la edad. Pero en el deporte del motor, lo que nos hemos fijado siempre es en el cronómetro. Porque si no, aquí sólo habría pilotos jóvenes.



Es como en los karts. Hay niños de doce años y otros que tienen 16, pero si están a un segundo tuyo... tampoco pienso que la edad sea tan importante.



P: El argentino Juan Manuel Fangio, mito del automovilismo, ganó su primer Mundial con 40 años y el quinto con 46...



R: Sí, era otra época, seguramente.



P: Ya. Pero, ¿usted lo ve factible?



R: No lo sé. No va a ser por la edad, en cualquier caso.



Si el coche que tienes y el equipo en el que estás tiene un momento de dominio en el deporte y unas prestaciones superiores, pues ganan los dos pilotos que conducen ese coche. Tengan 18 años o 38. Así que, como digo, la edad es totalmente secundaria.



P: Pero con los pilotos de la parrilla que son más veteranos, que ya estaban desde hace más años ¿tiene más relación?



R: No, no. Con los que tienes más relación en el día a día, en mi caso, es con el compañero (el francés Esteban Ocon), porque pasas más tiempo con él.



Esteban creo que tiene 24; y sin embargo es con el que más tiempo paso y con el que más relación tengo. Jugamos a la 'play' juntos, echamos un partido de fútbol; o vamos a andar en bicicleta.



O luego con Carlos (Sainz), porque es de tu país. Así que no importa la edad. No tiene nada que ver.



Adrian R. Huber