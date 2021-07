Alonso: "Me voy contento, ganamos una posición con Max y perdimos otra con Sainz"

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que acabó séptimo el Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del año, manifestó este domingo en el circuito de Silverstone, que se marcha "contento" porque salió desde ese puesto, ganó "una posición con Max" Verstappen (Red Bull, líder del Mundial, que se accidentó en la primera vuelta) y perdió "otra con (su compatriota Carlos) Sainz", de Ferrari.



"Sí, sí. Me voy contento. Salíamos séptimos, ganamos una posición con Max y perdimos otra con Sainz; así que contentos, sí", explicó Alonso, de 39 años, que, tras dos alejado de la misma, regresó éste a la Fórmula Uno con la escudería con la que festejó sus dos títulos (en 2005 y 2006, cuando el equipo competía como Renault).



"Los Ferrari estaban en otra carrera hoy", comentó el doble campeón mundial asturiano acerca de Sainz, que acabó un puesto por delante de él; y del compañero de éste, el monegasco Charles Leclerc, segundo este domingo en Silverstone.



"Tuvimos problemas con los neumáticos, con blistering y lo que queríamos era tener a (Lance) Stroll (canadiense, de Aston Martin) cerca, porque era la mejor defensa sobre 'Checo' (Pérez, de Red Bull, que estaba remontando, antes de que le parara su equipo para arrebatarle la vuelta rápida al inglés Lewis Hamilton, de Mercedes)", explicó el ovetense al canal de televisión Dazn.



"Tenía más ritmo que él al principio, por eso, antes de los 'pit stops' tiramos, para meterle tres segundos", comentó Alonso acerca de esa parada, en la que regresó a pista por detrás del canadiense, al que adelantó justo después y al que mantuvo a raya hasta la meta, que el piloto de Montreal cruzó en octava posición.



Preguntado acerca de su brillante adelantamiento al cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel, compañero del anterior, apuntó, no sin cierta sorna: "¿Vettel? Creo que hizo un trompo, ¿no?".



"Tenía demasiada ansia", recalcó, en referencia al piloto de Heppenheim, Alonso, que hizo hincapié en el calor que hizo este domingo en la legendaria pista de Northhampton.



"Decían que hoy fue el día más caluroso de este verano en Inglaterra", apuntó.



Acerca del accidente de Hamilton y Verstappen, el genial piloto asturiano indicó que "es difícil de evaluar".



"He visto la repetición. Hamilton tenía medio coche por dentro y ha tenido suerte de seguir, porque normalmente suelen quedar fuera los dos coches", declaró Fernando, que no valoró si la sanción de diez segundos al inglés era justa o no.



"¿Le han sancionado con diez segundos? No lo sabía. Pero, ¿ganó la carrera después de la sanción? Entonces no cambia nada, ¿no?", apuntó Alonso después de acabar séptimo en Silverstone, donde logró dos de sus 32 victorias en la categoría reina: en 2006, con Renault; y en 2011, con Ferrari.