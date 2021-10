Hamilton: ?Tiene buena pinta para nosotros?

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El británico Lewis Hamilton (Mercedes) saldrá segundo en la clasificación al esprint de este sábado (16:30 horas CEST, -2 GMT), tras ser 96 milésimas más lento que su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, una situación que le hace ser optimista de cara a la carrera al asegurar que ?tiene buena pinta? para ellos.



?Todos los puntos cuentan. Antes de nada, enhorabuena a Bottas, he ido bien hoy, pero él ha sido más rápido en la última vuelta y no he podido igualarlo. Tiene buena pinta para nosotros?, dijo en la señal internacional al acabar la clasificación.



Una entrevista que estuvo conducida por el brasileño Felipe Massa, a quien Hamilton arrebató el título de 2008 en la última curva del Gran Premio de Brasil al adelantar al italiano Jarno Trulli (Toyota), situación que le recordó primero Massa y más tarde, en su respuesta, Lewis.



?He visto cómo hemos perdido un campeonato por un punto de diferencia (en referencia a 2007), tú sabes lo que es eso. Estas carreras al esprint pueden ayudar y tenemos que recoger todos los puntos posibles?, comentó.



?Me encanta ver a los aficionados italianos aquí. Es un circuito increíble y espero que todo el mundo esté siendo seguro?, dijo al ver a gente en las gradas de la recta principal de Monza coreando su nombre.



Más tarde, en la rueda de prensa oficial de los tres primeros, ensalzó a su compañero haciendo mención a que logró ser el más rápido a pesar de que esta semana se confirmó su salida de Mercedes a final de año, tras cinco temporadas compartiendo garaje, marchándose a Alfa Romeo.



"Especialmente con las noticias de la semana pasada, es genial que Valtteri vaya tan bien", subrayó.