Sainz: ?Va a ser una carrera dura?

Redacción deportes, 10 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari) se mostró contento con su séptimo puesto en la clasificación del Gran Premio de Italia, aunque advirtió de que espera que sea ?una carrera dura? porque ?la velocidad punta? no es el fuerte de su monoplaza.



?Ahora mismo estamos en nuestra posición, el Red Bull debería estar delante nuestro. Dos buenas salidas nos ayudarían a ganar posiciones que en ritmo no tenemos. Va a ser dura la carrera porque la velocidad punta no es nuestro fuerte?, dijo en DAZN tras acabar la clasificación.



?Ha sido una clasificación difícil desde el inicio por el tráfico, pero hemos podido ir mejorando poco a poco. Los cinco primeros estaban muy lejos, nos gustaría estar ahí pero este circuito es de los peores para nuestro coche. Aun así, hemos mejorado respecto al año pasado?, señaló.



Un resultado en clasificación que determina la parrilla de salida para la clasificación al esprint de este sábado, en la que se definirá el orden de cara a la carrera del domingo.



?El tráfico ha sido complicado, luego está claro que la última vuelta en Q3, sabiendo que nos vamos a tirar a saco con el riesgo que esto conlleva en Monza, Hemos podido hacer una buena vuelta, en el último sector me he podido tirar un poco más a saco y he sacado esa decima para hacer un buen tiempo en Q3?, declaró.



Un Carlos Sainz que animó de cara al futuro a los aficionados de Ferrari a que se dan cita en el Autódromo Nacional de Monza, sede del Gran Premio de casa para ellos.



?Va a ser una carrera divertida. Espero que estén contentos con nuestro séptimo y octavo porque este año es para lo que damos, pero saben que nuestra oportunidad llega el año que viene?, dijo.