Sainz: "Hemos salvado al final el fin de semana"

Redacción Deportes, 12 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), sexto en el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, declaró tras la carrera de Monza, que al final pudo "salvar el fin de semana".



"Hemos salvado al final el fin de semana, pero ha sido muy duro. Hemos degradado mucho los neumáticos traseros y nuestra velocidad punta no era la mejor. Hemos tenido el podio cerca, pero no tenía la velocidad ni la confianza en el coche para atacarlo. No ha salido como yo quería", dijo Sainz a DAZN Fórmula 1.



"Nos dices antes de venir aquí que seríamos cuartos o sextos estaría bien, pero luego, con las dificultades de carrera, teniendo el podio relativamente cerca, no tener la capacidad de luchar por ello es duro. Con el golpe de ayer no he conseguido recuperar la confianza", añadió.



Sobre el pilotaje del Ferrari con baja carga aerodinámica, el madrileño comentño: "No es la primera vez que se me va el coche de atrás. Es una debilidad que tengo que ir mejorando. Tengo que ver cómo camuflarla con la configuración. Cuando le quitas carga aerodinámica, el coche es más complicado y tengo que aprender de ello para adaptarme mejor".