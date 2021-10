El español Palou gana en Portland y recupera el liderato NTT Series IndyCar

Portland (EE.UU.), 12 sep (EFE).- El piloto español Alex Palou venció este domingo en el Gran Premio de Portland, y recuperó el liderato en la clasificación de la NTT IndyCar Series después de haber conseguido su tercera victoria de la temporada.



El triunfo permitió a Palou, que corre con el equipo de Chip Ganassi Racing, superar al mexicano Pato O'Ward en la cima de la clasificación del campeonato con dos carreras restantes, las de Laguna Seca y Long Beach, para concluir la temporada IndyCar 2021.



Palou, que había ganado su primera pole position de la temporada, en la clasificación de los Seis más Rápidos, del sábado, y que le dio otro punto extra, superó en la recta final al estadounidense Alexander Rossi, que terminó a 1.2895 segundos por detrás del piloto español.



El veterano piloto neozelandés Scott Dixon, el inglés Jack Harvey y el estadounidense Josef Newgarden, ocuparon el tercero, cuarto y quinto puestos, respectivamente, lo que les costó perder también terreno con Palou en la lucha por el liderato.



Pero el que más sufrió la perdida fue O'Ward, del equipo Arrow McLaren SP, que acabó en el decimocuarto puesto y ahora esta a 25 puntos en el segundo lugar con 452, por los 477 de Palou, mientras que Newgarden es tercero a 34 puntos (443).



Como ya es tradición para Palou, segundo año en la competición IndyCar, primero con Chip Ganassi Racing, cada vez que consigue una victoria su celebración es cena de pollo frito.



"Mantuvimos la cabeza baja y sabíamos que la carrera era muy larga", dijo Palou. "No puedo creerlo. Lo hicimos (con combustible). Los chicos lo lograron. Simplemente me dieron los números y los seguimos. La estrategia fue asombrosa".



Después de comenzar desde la pole, Palou tuvo que reiniciar decimosexto después de fallar la primera curva con la bandera verde y fue uno de varios pilotos (incluido su compañero de equipo Dixon) que fueron enviados a la parte de atrás después de un incidente en la primera curva. Los conductores de Ganassi no estuvieron de acuerdo con la sanción.



"No sé en qué estaba pensando IndyCar, evitas un accidente y te ponen en la parte de atrás", dijo Palou al concluir la carrera. "Pero de todos modos, lo conseguimos".



Una victoria que para el piloto español fue mucho más allá dado que le daba toda la confianza al equipo con el trabajo que realizaban y dejaban atrás los problemas y mala suerte de las dos anteriores.



"No me importan mucho los puntos en este momento", dijo Palou. "Creo que la carrera que hicimos hoy fue increíble. No yo, sino los muchachos con la estrategia, el pit se detiene con todo. Aún ganamos, así que estoy orgulloso de eso".



Por su parte, Dixon, compañero de equipo de Palou, señaló que "La llamada al control de carrera para ponernos a todos atrás fue definitivamente interesante, pero he aquí, funcionó para nosotros. Enormes felicitaciones a Alex, el equipo. Solo un comienzo extraño para el día y agradecido de que terminó funcionando para nosotros".



El gran derrotado fue O'Ward pasó de una ventaja de 10 puntos sobre Palou al comenzar el fin de semana a una desventaja de 25 después de una carrera complicada en Portland.



El piloto de Arrow McLaren SP lideró tras un típico combate cuerpo a cuerpo en la primera curva del autódromo.



Pero la estrategia de O'Ward se vio perjudicada por una amarilla en la vuelta 52, y su Dallara-Chevrolet No. 5 luchó por mantener el ritmo después, mientras el piloto se quejaba de una pérdida de potencia en las rectas, algo que aprovecharía Palou a la perfección tras asegurarse la reserva del combustible suficiente que le convirtió en el gran triunfador del fin de semana en Portland.