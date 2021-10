Newgarden muestra que llega listo para pelear por el triunfo; Palou, tercero

Monterrey (California, EE.UU.), 18 sep (EFE).- El piloto estadounidense Josef Newgarden, del equipo Penske, completó la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Monterrey (California), penúltima carrera de la temporada de la IndyCar, con el mejor tiempo y confirmó que llega con su coche listo para el triunfo que le permita mantenerse en la pelea por el título de la NTT INDYCAR SERIES, que ya lo ganó dos veces.



Newgarden estuvo dominante en el circuito WeatherTech Raceay Laguna Seca al establecer la vuelta más rápida con un registro de 1 minuto, 11.7125 segundos, al volante del monoplaza No.2 Hitachi Team Penske Chevrolet después de haber perdido terreno ante el líder del campeonato, el joven español Alex Palou, el pasado fin de semana en el Gran Premio de Portland.



"Hemos demostrado que llegamos con la intención de dar la pelea hasta el final de la temporada", declaró Newgarden. "Todavía hay en juego 100 puntos, que son muchos y seguro que vamos a lograr cosas interesantes".



Newgarden dijo sentirse muy satisfecho de la manera como respondió el monoplaza y la estrategia no será otra que cuidarlo al máximo para cuando el domingo llegue la carrera.



"En general, respondimos bastante bien", dijo Newgarden. "Pequeñas diferencias aquí o allá, pero en su mayor parte a global parecía que el coche estaba en su punto. Solo tengo que cuidarlo".



Sin embargo, el piloto estadounidense admitía que las cosas podían cambiar rápidamente como sucedió el pasado domingo en Portland.



"Allí estuvimos bastante competitivos en el primer entrenamiento, pero nos perdimos en la clasificación y luego bastante alejados del mejor ritmo", admitió Newgarden. "La clave de nuestro coche es mantener la constancia hasta el final de la carrera y si lo logramos estaremos en la pelea".



Newgarden entra en este penúltimo evento de la temporada tercero en la clasificación de NTT INDYCAR SERIES, 34 puntos detrás del líder Palou.



Está lejos de ser imposible que pueda remontar por un tercer título de su carrera, pero tendrá que superar a Palou y al segundo clasificado, el mexicano Pato O'Ward, 25 puntos detrás de Palou, para llevarse la corona.



Su compatriota Colton Herta fue segundo con 1: 11.7927 en el No. 26 Gainbridge Honda antes de salirse de la pista justo después del famoso complejo de curvas Corkscrew en el último minuto de la sesión de 45 en el circuito de 11 curvas y 3,602 kilómetros que se encuentra en la Península de Monterey del norte de California.



El ganador del Firestone Grand Prix of Monterey 2019, Herta, no hizo contacto y continuó hasta los boxes.



Palou fue tercero en la general en el entrenamiento con 1: 11.9750 en el No. 10 NTT Data Honda. El británico Ed Jones acabó tercero con 1: 12.0166 en el No. 18 SealMaster Honda, mientras que el estadounidense Alexander Rossi ocupó el quinto puesto con un tiempo de 1: 12.0625 en el No. 27 NAPA AUTO PARTS/AutoNation Honda.



Entre los otros tres pilotos matemáticamente elegibles para ganar la Astor Challenge Cup como campeón de la temporada, el sueco Marcus Ericsson (quinto, 75 puntos detrás) fue décimo con 1: 12.3564 en el No. 8 Huski Chocolate Chip Ganassi Racing Honda.



El seis veces campeón de la serie, el neozelandés Scott Dixon (cuarto, 49 puntos detrás) terminó undécimo con 1: 12.4415 en el No. 9 PNC Bank Grow Up Great Honda, mientras que O'Ward fue decimocuarto con 1: 12.4982 en el No. 5 Arrow McLaren SP Chevrolet.



Herta no fue el único piloto que se salió de la pista mientras buscaba el tiempo de vuelta hacia el final de la sesión.



El cuatro veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, el brasileño Helio Castroneves, chocó contra la barrera de neumáticos en la curva 2, también conocida como la horquilla de Andretti, con el morro de su No. 06 Meyer Shank Racing Honda con aproximadamente 18 minutos para el final.



Luego Rossi se salió en la curva 3 y continuó, mientras que el francés Sebastien Bourdais hizo un trompo y continuó en el No. 14 ROKiT / AJ Foyt Racing Chevrolet.



El líder en puntos de Novato del Año, el neozelandés Scott McLaughlin, también redujo la velocidad en el último minuto acercándose al complejo de curvas de Sacacorchos.EFE