Carlos Sainz: "Me gustaría alguna sorpresa más este año, luchar por un podio"

Madrid, 20 sep (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz señaló que le gustaría "que hubiese alguna sorpresa más" en esta, su primera temporada en la escudería italiana Ferrari, como "luchar por algún pódium" como el que logró en el Gran Premio de Mónaco, donde fue segundo, o en Hungría, tercero.



"Me gustaría que hubiese alguna sorpresa más en cuanto a luchar por algún pódium por mérito como lo luchamos en Mónaco o en Silverstone, donde el coche estaba para pódium. ¿Por qué no intentar que haya una sorpresa en estas últimas ocho carreras?", manifestó Sainz en una rueda de prensa en Madrid, en la que aseguró que en los próximos ocho Grandes Premios no hay "ninguno que sea oportunidad clara".



El piloto madrileño admitió que en su primera temporada con el Ferrari está cometiendo "algún que otro error por falta de conocimiento del coche", ya que apenas ha tenido tiempo para conocerlo. "Como en la Fórmula Uno actual no hay test, tienes que pagar las novatadas en Grandes Premios", recordó.



No obstante, Sainz, se mostró satisfecho con cómo está yendo la temporada en "un año complicado", en el que su mejor momento ha sido el segundo puesto en el Gran Premio de Mónaco, un resultado que pese a ser muy positivo para él está marcado por no haber logrado la 'pole position' el día anterior, cuando no pudo terminar su último intento de vuelta rápida por un accidente de su compañero, el monegasco Charles Leclerc.



"Echo la vista atrás y estoy orgulloso de hacer mi primer pódium en Ferrari haciendo segundo, pero como se me escapó la 'pole' no conseguí disfrutar el momento. Creo que lo mejor está por llegar y estamos trabajando en que haya algún momento bueno de aquí a final de temporada que nos dé una alegría de las buenas", relató.



En el último Gran Premio, el de Italia en Monza, su antiguo equipo McLaren logró su primera victoria en nueve años con el monoplaza del australiano Daniel Ricciardo, y con su excompañero, el británico Lando Norris, en segundo lugar.



"Cuando en Mónaco luchábamos por la 'pole' en Ferrari nadie me dijo 'qué bien hiciste en irte a Ferrari, que ahora estás luchando por la pole'. Luego McLaren gana una carrera, que la ganan por puro mérito, y ya todo el mundo te dice que si hubieras estado en McLaren habrías ganado. El año pasado en Monza estuve a punto de ganar y porque (Pierre) Gasly tuvo relativa suerte con la bandera roja", argumentó el piloto madrileño.



Sainz agregó que está "encantado en Ferrari". "Estoy pasando el mejor año de mi carrera deportiva, el tiempo dirá si me he equivocado o no, pero confío mucho en el proyecto Ferrari a largo plazo, no en ganar en Monza, sino en ganar los próximos años y estamos trabajando súper duro para hacerlo", añadió.



Respecto a la pelea por el Mundial que mantienen el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton (McLaren), Sainz consideró que esta rivalidad es "una historia muy bonita, muy apetecible para aficionados y prensa".



"Es un campeonato muy divertido, un año muy bonito en la Fórmula Uno que hacía muchos años que no vivíamos, una lucha por ganar entre dos equipos muy diferentes, dos pilotos muy diferentes, el siete veces campeón con el que quiere serlo por primera vez", opinó.



Carlos Sainz también se refirió al cambio de reglamentación para la próxima temporada, que definió como "un reseteo" para toda la Fórmula Uno y sobre el que desveló que actualmente supone el 90% de su trabajo en los simuladores de Ferrari. "Llevamos trabajando desde enero en el coche del año que viene", explicó.



El madrileño reiteró que su objetivo es "intentar ser campeón del mundo algún día". "Si lo conseguiré o no el tiempo lo dirá, pero lo que trabajo día a día es para ser campeón del mundo con Ferrari", concluyó durante una rueda de prensa organizada por su patrocinador, Estrella Galicia 0'0, en el que estuvo presente el responsable de patrocinios de la marca, José Villanueva.