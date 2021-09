Carlos Sainz: "Hay días en los que me recuerdo que estoy viviendo mi sueño"

Los días que se levanta cansado, el piloto madrileño de Fórmula Uno Carlos Sainz se dice a sí mismo: "Eres piloto Ferrari, estás viviendo tu sueño, sonríe". Esa ilusión y la promesa de un 2022 en el que pueda pelear por las victorias con el nuevo reglamento estimulan su primera temporada en la icónica escudería italiana, en la que ya ha sumado dos podios. Autocrítico como acostumbra, el piloto madrileño de 27 años admite en una entrevista con la Agencia EFE este lunes en Madrid tras un acto de su patrocinador Estrella Galicia 0'0 que todavía no ha conseguido "sacar el cien por cien al coche", pese a lo cual es séptimo del Mundial con 97,5 puntos, solo a 6,5 de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, con tres temporadas en la 'Scuderia'.

Disfrutando de vivir en las entrañas de un "transatlántico" histórico del automovilismo como Ferrari, Sainz espera que el nuevo reglamento que entrará en vigor el próximo año dé luz a una categoría "más divertida e igualada". Fuera de las pistas, disfruta del buen arranque del Real Madrid y reconoce su "chasco" porque no se produjera el fichaje del extremo galo Kylian Mbappé.



- Con más de media temporada ya superaba, ¿está yendo como esperaba esta primera campaña en Ferrari?

- Llegué a esta temporada sin muchas expectativas, porque fue una pretemporada atípica, nos dejaron solo tres días de test, de los cuales uno y medio eran para mí, con equipo nuevo y coche nuevo. No sabía muy bien lo que esperar. Después de esta primera mitad de temporada o dos primeros tercios estoy más o menos donde esperaba estar en el campeonato, sigo sin acabar de sacarle el cien por cien de rendimiento al coche como me gustaría, pero aun sin hacerlo estoy bastante arriba y cerca de donde quiero estar. Relativamente positivo.



- Mónaco es, en los números, su mejor momento de esta temporada con ese segundo puesto que obtuvo, pero para usted ese fin de semana fue agridulce, ¿por qué?

- Fue agridulce porque tenía ritmo durante todo el fin de semana para hacer la 'pole' y ganar la carrera, pero llegó la Q3 y todos vimos lo que pasó, el accidente (de su compañero Leclerc) y no tuve la oportunidad de mostrar el ritmo, y me hubiese gustado ganar en Mónaco. Creo que tenía ritmo y coche para ganar, al final un segundo está muy bien, pero no conseguí la victoria que era el objetivo ese fin de semana. Se me quedó el sabor agridulce aunque fue un podium bonito, mi primer podio con Ferrari en Mónaco, así que no me puedo quejar.



- También se ha subido al podio esta temporada con Ferrari en Hungría, un tercer puesto que llegó de forma rara (tras la descalificación del Aston Martin del alemán Sebastian Vettel), como ya le ocurrió en Brasil 2019 con McLaren.

- Sí, un podio de forma rara, pero luchado, saliendo el 15, desde atrás, remontando. Fue un podio bonito, que no pude disfrutar pero que nos lo ganamos incluso con problemas en el 'pit-stop' (cambio de neumáticos), y un poco como en Brasil, de remontada, allí salimos el 20, esta vez el 15, así que dos podios de remontada que no están mal.



- En los próximos ocho Grandes Premios, ¿ve alguno con posibilidades para darse otra alegría?

- Yo creo que el problema es que Mercedes y Red Bull están tan a tope en la lucha por el Mundial que han conseguido evolucionar tanto el coche respecto a Mónaco que aunque haya circuitos que nos podamos acercar, tener ese nivel que teníamos en Mónaco va a ser complicado. Lo vamos a intentar, yo creo que habrá un par de carreras que pasarán cosas delante que nos den oportunidades.



- Ha comentado que ya están al 90% trabajando en la temporada 2022 con el cambio de reglamento, ¿cómo explicar la relevancia de este cambio a un espectador?

- Es como un cambio de categoría, pasamos de ser Fórmula 1 a ser una Fórmula 1 'A', los coches no tienen nada que ver, lo único igual es el motor, pero toda la aerodinámica, chasis, las ruedas cambian. Si cambia todo eso, cambia todo, así que esperemos que todo el trabajo que estamos haciendo dé sus frutos y podamos tener una Fórmula 1 más divertida, con más adelantamientos y más igualada.



- En esa Fórmula 1 'A', ¿dónde podría estar Ferrari?

- Es la pregunta del millón, si lo supiese os lo diría. Como no tenemos ninguna información de cómo están los demás en cuanto a desarrollo, no tengo ni idea. Yo sé que nosotros estamos haciendo todo lo posible para estar lo más arriba posible, pero sin saber dónde están los demás es imposible.



- ¿Qué le ha llamado más la atención del trabajo en Ferrari en Maranello (Italia)?

- Lo grande que es, lo primero. Es un transatlántico gigante de gente, de departamentos... Me gusta mucho que cuando hay un objetivo común y se pone toda la fábrica a trabajar en ello es espectacular ver a tanta gente unida, con un objetivo común. Hemos tenido problemas este año con los neumáticos, se ha hecho un proyecto para intentar mejorarlo. Cuando se lanza un proyecto como ese ves al transatlántico maniobrando para mejorar eso y estando en la fábrica es muy bonito.



- Un transatlántico que ha sufrido unos últimos años sin victorias no acordes con su historia, ¿eso se nota o hay ilusión por recuperar lo que ha sido Ferrari?

- Allí hay gente que ha ganado mucho, que ha tenido la experiencia de ganar Mundiales. Por supuesto un equipo como Ferrari tiene un orgullo muy grande y una historia a la que estar a la altura. Todo el mundo tiene el objetivo de intentar ganar lo antes posible, volver a ganar lo antes posible. La Fórmula Uno de hoy en día es súper competitiva, es muy difícil ganar. Eso lo sabemos, pero creemos que tenemos capacidad de ser un equipo ganador y estamos trabajando en ello.



- ¿Sigue sintiendo que está cumpliendo un sueño trabajando allí?

- Cada vez menos, porque cada vez todo es más natural y más rutina, pero sí que hay días que me levanto, entro por la puerta y me da un golpe de realidad, de decir: esto está pasando. Y me lo intento recordar, cuando hay un día que te levantas, estas cansado, te da pereza tener que hacer algún evento o alguna cosa que no es santo de mi devoción, me recuerdo 'Carlos, que eres piloto Ferrari y estás viviendo tu sueño. Sonríe y que no te influya haber dormido mal o lo que sea'.



- Ha visto el documental de Netflix sobre Michael Schumacher, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de él?

- En dos horas explican muy bien, de forma muy resumida, prácticamente todos los años importantes de la carrera de Michael Schumacher, y el tipo de relaciones y de carácter que él tenía. Para mí es un icono, un ídolo. Personalmente, me hubiera encantado que fueran diez episodios de dos horas, porque soy un gran fan de Michael y me hubiera gustado ver la historia de cada año, de cada carrera en detalle, pero la he disfrutado un montón, creo que el final es precioso con toda la familia, y el último fotograma es muy emocionante.



- Es un gran aficionado del Real Madrid, ¿cómo le ve en este arranque de temporada y al extremo brasileño Vinicius Junior, que parece que está consiguiendo esos goles que antes se le reclamaban?

- Veo a un Madrid que no está jugando nada mal, a todos los jugadores contentos, cómodos con Carlo Ancelotti, que creo que es un soplo de aire fresco y está gustando mucho en la plantilla. Les veo contentos, con muchas ganas, con jóvenes. Me gusta (Eduardo) Camavinga, me gusta Vinicius, los cambios cómo le dan ese revulsivo como ayer (contra el Valencia). Me gustaría que fueran más sólidos en defensa, pero en ataque han mejorado.



- Le gusta Camavinga, le gusta Vinicius... ¿Le gustaría (Kylian) Mbappé?

- Y a quién no, yo creía que iba a llegar. Yo estaba seguro de que llegaba y me llevé un chasco cuando no vino (risas). La verdad es que en ataque le estoy echando menos de menos de lo que eché el año pasado a una figura, porque este año sí está habiendo más goles y veo al equipo más fuerte en ataque que el año pasado. En defensa nos falta todavía un poco.