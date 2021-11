El 'Checo' Pérez dice que hoy los mexicanos "nos merecemos celebrar mucho"

Sergio 'Checo' Pérez, piloto de la escudería de Formula Uno Red Bull, aseguró este domingo, luego de convertirse en el primer mexicano en subir al podio en el Gran Premio de México, que todos sus compatriotas se merecen "celebrar mucho".



"Estuve lleno de apoyo. Quiero que hoy disfrutemos mucho, nos los merecemos, ustedes han sido la mejor afición, no solo hoy, desde que empecé en mi carrera. Hoy los mexicanos nos merecemos celebrar mucho", explicó Pérez tras finalizar en el tercer lugar en su país.



El oriundo de Guadalajara largó desde el cuarto lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y terminó en tercero después de una gran actuación que le dio el premio del conductor del día.



Antes de la edición de 2021, el mejor lugar de 'Checo' Pérez en su casa fue un séptimo lugar en 2017 y 2019.



Este domingo, Pérez también contribuyó a la batalla de Red Bull por hacerse del campeonato de constructores, para reducir su ventaja en el segundo lugar de solo un punto al líder Mercedes, que acumula 478.5 unidades.



Pérez mantuvo una presión las 71 vueltas sobre el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, quien terminó en el segundo lugar detrás del puntero del campeonato de pilotos, el neerlandés Max Verstappen, compañero de 'Checo' en Red Bull.



"Hoy es un día inolvidable. Obviamente quería más, pero fue un gran trabajo del equipo, estuvimos cerca de rebasar a Hamilton. Yo di todo con el corazón y cuando entraba a las tribunas del Foro Sol podía escuchar el apoyo", añadió el mexicano.



El piloto de 31 años conservó en el cuarto lugar del campeonato de pilotos con 165 puntos y se acercó a solo 20 unidades del tercero, el finlandés Valtteri Bottas, quien en México finalizó en decimoquinto.



"Me hubiera gustado ganar, pero es un gran resultado estar en el podio en casa. Esta afición que me ha ayudado mucho desde el día uno y este país que ha sufrido mucho se lo merecían. Este resultado me motiva mucho para cerrar la temporada y ganar el campeonato de constructores", señaló 'Checo'.



Al calendario de la Fórmula 1 le restan cuatro Grandes Premios, Brasil, Catar, Arabia Saudita y Abu Dhabi.