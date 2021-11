Fernando Alonso: "Será curioso ver cómo se comporta un F1 aquí"

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con su actual escudería, de aquella denominada Renault), declaró este jueves en el circuito de Losail, sede del Gran Premio de Qatar -el antepenúltimo del Mundial- que "será curioso ver cómo se comporta" un monoplaza de la categoría reina en esta pista, que debuta en el campeonato.



"No puedo comentar mucho de esta pista, porque no la conozco; salvo por los Grandes Premios del Mundial de motociclismo. Me gusta estar aquí y parece un circuito rápido, pero lo más curioso será ver cómo se comporta un Fórmula Uno en esta pista. Parece rápida y agradable para pilotar. Estoy contento de estar aquí por primera vez; y espero que volvamos durante muchos años", manifestó el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso en la categoría reina, en la que cuenta 22 'poles' y 23 vueltas rápidas.



"Me gusta esta zona. Tiene grandes instalaciones. Viví tres años en Dubai y todos estos países me gustan, porque nos resultan confortables cuando venimos", indicó Alonso este jueves en Losail.