Sainz: "Fue estresante, complicado y salió bien; puede pasar de todo"

Losail (Qatar), 20 nov (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que arrancará séptimo este domingo en el debutante Gran Premio de Qatar, el vigésimo y antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, apuntó a EFE este sábado en el circuito de Losail que fue "una calificación estresante y complicada" ya que" arriesgaron "usando el neumático medio en la Q2 (segunda ronda)" y que al final "salió bien", aunque, al tratarse de una pista desconocida, cree que este domingo "puede pasar de todo".



"Ha sido una 'quali' muy estresante, sobre todo en la Q2, al arriesgarnos a pasar con la media. Ha sido realmente duro, porque pensaba que me quedaba en la Q2, cuando hoy pensaba que tenía capacidad de sobra para pasar a la Q3 con el neumático blando", indicó a Efe este sábado Sainz, séptimo en el Mundial, en la zona mixta del circuito de Losail.



"Nos la hemos jugado, ha sido complicado, pero ha salido bien", afirmó el piloto madrileño tras acabar séptimo la primera calificación de la historia del Gran Premio de Qatar.



"Y el domingo salimos con la media, que realmente no sabemos si es una ventaja o no. Pierdes en la salida y luego ojalá degrade menos que la blanda; pero ya veremos. Puede pasar de todo", contestó a Efe Sainz este sábado en Qatar.



?Puede pasar de todo. Puede ser que la media degrade tanto como la blanda. Puede pasar que la media sea muy buena y tengamos una ventaja con respecto al resto. Puede pasar que la media sea complicada en la salida y bien al final del 'stint' (al final de la tanda)", indicó Sainz, de 27 años, que suma cinco podios en la categoría reina, tres de ellos con su actual escudería, la más laureada de la historia de la F1.



"También puede que sea a dos paradas y salir con la media no te de ninguna ventaja? O puede ser que sea a una, y gracias a la media puedas hacer una parada. Así que como hoy estábamos muy divididos, hemos intentado apostar por lo que creíamos que era la mejor opción, salir con la media, tener flexibilidad, y espero que así sea?, comentó a Efe, en Qatar, el español de Ferrari.



Carlos volvió a superar a su compañero monegasco Charles Leclerc, que quedó eliminado en la Q2 y que arrancará decimotercero este domingo.



?No sé qué ha pasado con Charles el día de hoy. Desde el tercer entrenamiento no iba del todo cómodo, en la 'cuali' tampoco. Ha estado mucho más lejos que en los últimos dos fines de semana, y la verdad es que yo estoy mejorando también, cada vez me estoy gustando más con el coche y voy encontrando mi ´feeling', mi dirección de 'set up' y voy mejorando mucho", dijo.



"Pero no es normal lo que le ha pasado hoy. Estoy seguro que ahora lo analizaremos e intentaremos entender qué es lo que ha pasado?, declaró, en referencia a Leclerc, Sainz, que afirmó que la pista la encontró "tres veces más rápida de lo que parecía en los videos" .



"Ojalá mañana salgan las cosas", apuntó a Efe el hijo del doble campeón del mundo de rallys español de igual nombre. "Para empezar mañana salimos por el lado limpio y ojalá que sea positivo. Ojalá que sea una salida limpia, que no nos pase nada y podamos meternos en carrera con el medio contra los blandos, y hacer una buena carrera desde ahí?, añadió.