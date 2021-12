Sainz: No me decanto por ninguno, se lo merecen ambos y ojalá sea limpio

Sainz: No me decanto por ninguno, se lo merecen ambos y ojalá sea limpio

Abu Dabi, 9 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, que se decidirá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi entre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), declaró este jueves en Yas Marina que no se decanta "por ninguno", que "ambos se lo merecen" y que espera que el desenlace "sea limpio".



"Es el final más emocionante posible, pero no me gusta cómo se están polarizando las cosas en las redes sociales, a favor de uno o de otro. Por eso no digo nada, porque si elijo a uno, los seguidores del otro se enfadarían; y al revés. Ambos han hecho una temporada increíble, los dos están a un nivel increíble y espero que se resuelva de una forma limpia por el bien del deporte y de la F1 en particular", dijo Sainz este jueves en Abu Dabi.