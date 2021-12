Verstappen: "Ganar el Mundial sería obviamente el mejor momento de mi carrera"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que si queda por delante del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno inglés Lewis Hamilton (Mercedes) -o ninguno de ellos puntúa- en el Gran Premio de Abu Dabi que el domingo decidirá el certamen entre ambos, será campeón mundial por primera vez, admitió este jueves, en el circuito de Yas Marina, que ese logro "sería, obviamente, el mejor de" su "carrera".



"Sí, será el mejor momento de mi carrera", admitió Verstappen, de 24 años, este jueves, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), en la que compareció junto a su principal rival, Hamilton, de 36; y al igual que éste, prefirió no centrarse demasiado en posibles conjeturas acerca de la resolución del Mundial no sólo más emocionante, sino también más tenso, de los últimos años. "Aunque después del año pasado, ya pensábamos estar aquí al final de esta temporada luchando por algo. Y estar aquí ya es bueno", apuntó la joven estrella neerlandesa.



"Que haya tensiones no quita para que me divierta, claro que me divierto", comentó 'Mad Max', que en su país está provocando el mismo efecto que el que se desató en España con los primeros grandes éxitos de Fernando Alonso, la 'alonsomanía', durante los mejores años del doble campeón mundial asturiano. "Ahora, después de Arabia me quedé un par de días en Dubai, celebrando con amigos el cumpleaños de mi novia. Hay tiempo para festejar cosas, también. La Fórmula Uno es importante, pero hay muchas más cosas en la vida", opinó.



"Yo afronto este fin de semana como cualquier fin de semana de carreras: con las ganas de hacerlo lo mejor posible; y de ganar. Las cosas de fuera y todo el lío que se ha montado es en gran parte por culpa de la prensa y las cosas que se dicen no me afectan. Yo vengo aquí a hacerlo de la mejor manera posible", comentó Verstappen, que, empatado a puntos con Hamilton (369,5), lidera el Mundial al sumar una victoria más este año: nueve, frente a las ocho del astro británico.



"Sé lo que pone el código deportivo, no hace falta que nos lo recuerden cada fin de semana"; respondió, al ser preguntado al respecto, el neerlandés, el más joven de la historia en ganar una carrera de F1: el Gran Premio de España de 2016, que se anotó en el circuito de Monmeló (Barcelona) con 18 años.



Sin embargo, si se coronase el domingo, no se convertiría en el más joven campeón. Ese honor, que le correspondería si lo hubiese conseguido el año pasado, lo sigue teniendo el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), que ganó el priero de sus cuatro títulos (todos con Red Bull) en 2010 -precisamente en Yas Marina-, cuando tenía 23.



Acerca de si está preocupado por que este Mundial se pudiera decidir por decisiones que tuviesen que tomar los comisarios, Verstappen opinó que "han pasado muchas cosas controvertidas este años; y es lo que es".



"No puedes hacer nada; queremos ganar en la pista, los dos queremos ganar así; no queremos que se tomen decisiones controvertidas", apuntó, al respecto, el nuevo gran ídolo de los Países Bajos.



"Hay cosas que parece que están permitidas para unos pilotos y no lo están para otros. Pero no estamos para darle vueltas a estas cosas, ni creo que sea necesario que Lewis y yo nos tuviéramos que sentar juntos a discutirlas", opinó.



"Nosotros estamos aquí para ganar y darle un buen espectáculo al público. Es maravilloso que la carrera la vayan a dar en abierto, tanto en el Reino Unido como en Países Bajos. Ojalá la vea mucha gente", concluyó Verstappen, que coincidió con Hamilton en esta última idea.