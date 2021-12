Vettel: "Pase lo que pase, Michael (Schumacher) siempre será el mejor"

El alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), cuádruple campeón mundial de F1 (todas ellas con Red Bull), declaró este jueves en Abu Dabi, sede del último Gran Premio de una temporada que se resolverá entre el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Vestappen (Red Bull) -igualados a puntos, pero con ventaja de este último, al contar un victoria más (9)- que "pase lo que pase", para él "siempre seguirá siendo el mejor Michael", en referencia a su compatriota Schumacher, cuyo récord de siete títulos igualó el británico el año pasado.



"A mí personalmente no me afecta quién gane el título. Da igual si Lewis gana éste o si gana tres o cuatro (Mundiales) más. Para mí Michael es el mejor; y lo seguirá siendo siempre", comentó Vettel, de 34 años -con 53 victorias y 57 'poles' en la categoría reina- este jueves durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar en el circuito de Yas Marina; donde este domingo se decidirá el Mundial entre los capitanes de Red Bull y de Mercedes, empatados a puntos (369,5) pero con ventaja de la joven estrella neerlandesa, al haber logrado una victoria más.



"Pero tengo la cabeza limpia; no deseo que gane Max para que Lewis no bata el récord de Michael (Schumacher). En ese sentido no me importa, porque para mí Michael seguirá siendo siempre el mejor", apuntó Vettel, que cuenta 122 podios en la categoría reina, en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



"Y está claro que yo viví grandes momentos en Red Bull. Un equipo donde ya hay mucha gente que no está, pero en el que sigue otros por los que me alegraría si ganan el título, aunque el de constructores está más complicado. Desde la esfera de los pilotos, ambos se lo merecen; y desde la de los equipos, también", dijo.