Sainz: Ha sido muy complicado, aún nos quedan muchos deberes por hacer

Abu Dabi, 10 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno -en el que aún tiene posibilidades de acabar quinto- declaró en Yas Marina, sede del último Gran Premio del año, el de Abu Dabi, tras marcar el noveno tiempo en los entrenamientos libres, que "ha sido un viernes muy complicado" y que "aún" les "quedan deberes por hacer".



"Ha sido una jornada desafiante aquí en Abu Dhabi con el nuevo trazado y la superficie de la pista, lo que la hace muy diferente a cualquier otro año que hayamos pilotado aquí en el pasado", explicó Sainz, de 27 años, Sainz (Ferrari), que es séptimo en el certamen, con 149,5 puntos, a cuatro y medio de su ex compañero Lando Norris (McLaren); y que también opta a la quinta plaza de su actual colega, el monegasco Charles Leclerc (que suma 158 unidades).



"Ha sido un viernes muy complicado, porque desde el primer entrenamiento libre no me sentía como en casa en el coche y he estado buscando el equilibrio durante todo el día", comentó el talentoso piloto madrileño este viernes en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.



"Esto es bastante inusual, porque solemos comenzar bien casi todos los fines de semana; y hoy, siento que aún tenemos muchos deberes por hacer, con miras al sábado", declaró Sainz, que este año firmó, con la 'Scuderia', tres de los cinco podios que cuenta en la categoría reina del motor.



"Ahora nos sentaremos con los ingenieros, veremos dónde podemos mejorar el coche y, con suerte, encontraremos más rendimiento para mañana", opinó el español de Ferrari después de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Abu Dabi.