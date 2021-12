Palou va con Verstappen y afirma que no iría a F1 "a cualquier precio"

A Coruña (España), 11 dic (EFE).- Hace unos días, el primer español que conquistó la IndyCar se entrenó en Daytona y este fin de semana, tras un viaje relámpago, ha cambiado Estados Unidos y el asfalto por España y la tierra para participar en el Carcross Trophy en la localidad española de Arteixo, donde reflexionó sobre su futuro y la Fórmula 1, a la que no está dispuesto a llegar a "cualquier precio".



Mientras el neerlandés Max Vertappen, al que apoya, consigue la pole en la última carrera del año en la categoría reina con el británico Lewis Hamilton, del que se declara fan, en segundo lugar, Palou, de 24 años, se divierte probando sensaciones nuevas en car cross mientras espera correr en Daytona, revalidar título en la Indy, aún con la Fórmula 1 en el horizonte.



"El viaje ha sido largo, llevo no sé cuantas horas despierto, he tenido que coger tres vuelos, pero estamos aquí, mañana estaré fresco y listo", confiesa a Efe después de los primeros entrenamientos con el vehículo que utilizará en las clasificatorias y la carrera de este domingo.



Desde que ganó la Indy, reconoce que "obviamente hay más interés" por él y le "persiguen un poco más".



"Pero es todo bueno, he disfrutado un montón desde que terminé en Long Beach y lo sigo haciendo", comenta a unos metros de sus familiares, que también se han desplazado a Arteixo para verle en acción.



Daytona está en su agenda. "Fui a hacer test, aun no sabemos si voy a correr o no, los test han ido bien así que ahora es empujar un poco al equipo e intentar hacerla. Yo creo que sí", admite.



Ese es uno de sus objetivos a corto plazo: "Hacer Daytona y, si podemos, ganarla, e intentar defender el título de IndyCar, pero también viene la Indy 500, que quedamos segundos este año y tenemos que ir a por el primer puesto", sostiene.



La Fórmula 1, por ahora, no es objetivo para el primer campeón español de la Indy. "No estaba en mi mente. Tengo 24 años, es una edad buena, pero hemos ganado (la Indy) y tampoco hemos tenido la oportunidad, así que no creo que vaya a venir porque sí", reflexiona.



"La Fórmula 1 siempre ha estado difícil, pero ahora aun más. Si no estás dentro de un programa, no vas a tener la oportunidad, pero estoy muy contento, hay pocos coches (de la F1) que cambiaría por el mejor de la IndyCar. No iría a cualquier precio", asegura.



Por ahora ve los toros desde la barrera. Este domingo llega el desenlace de la Fórmula 1 y Palou pronostica una última carrera muy disputada.



"Veo que va a estar justito. Gane quien gane, va a ser merecido. Ha sido un año muy interesante para los fans, visto desde fuera ha sido increíble, ha habido mucha polémica, pero a todos nos gusta, a veces se han pasado de la línea unos y otros, pero ha sido un buen año y espero que acabe bien, no con polémica. Que gane el que haya sido mejor", advierte.



Y puestos a elegir, prefiere a Max Verstappen, con el que ha coincidido en su carrera, aunque se declara fan de Hamilton.



"Yo siempre he sido fan de Hamilton, pero con la relación que tengo con Max, le empujo más a él, lo animo más. He sido compañero de equipo suyo, hago mucho simulador con él y voy con Max. Creo que también es un buen cambio. Después de tantos años seguidos de Mercedes, un poquito de Red Bull y Max Verstappen iría bien, pero si gana Hamilton, va a ser merecidísimo", afirma.



Carlos Alberto Fernández