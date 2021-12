Sainz: Hay que ponerle las cosas difíciles a McLaren si hay opción a podio

Abu Dabi, 11 dic (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), séptimo en el Mundial de Fórmula Uno, en el que aún podría acabar quinto, posición desde la que saldrá este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del campeonato, indicó a EFE este sábado en el circuito de Yas Marina que "habrá que ponerle las cosas difíciles a McLaren si hay opción a podio", opción que no descartó si hay una carrera novida, "en la que pasen cosas".



"Ir a por Lando (Norris, inglés de McLaren, que saldrá tercero, con neumático medio); es el objetivo. hay que mirar hacia adelante e ir a por él", contestó a Efe en la zona mixta del circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos Sainz, que arrancará este domingo con los neumáticos blandos, los que usó en su mejor vuelta de la segunda ronda de la calificación (Q2), tal y como es preceptivo.



"Van a pasar cosas por delante y queremos asegurarnos de ponerles las cosas difíciles a McLaren en caso de que haya opción de podio", afirmó Sainz, de 27 años, que esta temporada ha firmado tres de sus cinco 'cajones' en F1 con Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la categoría reina del motor.



"No me planteo si me conformaría, por ejemplo, con acabar el Mundial sexto, por delante de Charles", indicó el talentoso piloto madrileño acerca de su compañero monegasco Leclerc, que es quien ocupa ahora la quinta plaza en el certamen.



"No lo pienso, sinceramente; necesitaría que pasaran cosas entre Charles y Lando que no creo que vayan a pasar", dijo.



"Es mejor centrarme en acabar la temporada bien, con una buena 'cuali' como la que he hecho hoy y con una buena carrera mañana", apuntó a Efe el español de Ferrari. "Es mejor eso que acabar el Mundial quinto, sexto o séptimo, porque no cambia nada en un año que ha sido bueno; y ocho puedes se pueden ir de un lado para otro en cualquier momento", añadió Carlos, que no descarta otro podio.



"Si pasan cosas por delante, se puede pensar en podio, sí. Si les pasa algo a los dos primeros; o a (Sergio) Pérez (mexicano de Red Bull) o a (Valtteri) Bottas (finés de Mercedes) se puede encontrar uno con el podio, sí", declaró Sainz este sábado en Yas Marina.



"No tengo motivo para no tener la moral a tope", contestó a Efe Carlos "Ha sido un final de temporada muy sólido. Y hoy en la 'cuali' reaccioné bien; cuando tiraba más en el primer y en el segundo sector se me iba la rueda en el tercero; y al final de la Q3 guardé neumático en los primeros dos sectores, me salió mejor el tercero y me fue muy bien, porque bajé a 22 (minutos) nueve (décimas)", añadió Sainz este sábado en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos.