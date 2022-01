Roma: "Ha sido un día extraño"

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) finalizó decimotercero la quinta etapa del Dakar, disputada en Riad (Arabia Saudí), en lo que calificó como ?un día extraño? después de que el miércoles volcase y perdiera una rueda de su vehículo y sus opciones de éxito en la general.

?Ha sido un día extraño y nada fácil para nosotros después de lo de ayer. Pero estamos contentos. Hemos cogido más o menos un ritmo constante y aunque hemos sufrido un pequeño percance en las dunas, lo hemos podido solucionar en el coche?, comentó.

?Sí, hay que dar la gracias a todo nuestro equipo, que ha trabajado duro muchas horas para poder volver a poner el coche a punto?, dijo Roma sobre el trabajo de los mecánicos de Prodrive.

Además, el español desveló los problemas físicos que han sufrido durante esta quinta etapa: ?Hemos intentado terminar bien. Para Álex (Haro, su copiloto), que está corriendo con una costilla rota, no ha sido fácil. Yo tampoco me encontraba muy bien esta mañana, pero a medida que han ido pasando las horas dentro del coche me he sentido mejor?.