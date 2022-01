La FIA asegura que no ha "perjudicado a Audi, como dijo Carlos Sainz"

La alemana Jutta Kleinschmidt, actual presidenta de la Comisión de Cross-Country de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), salió al paso de las declaraciones del español Carlos Sainz en las que criticó al organismo, ya que no les ayudaron en el exceso de peso al apostar con Audi por un vehículo híbrido para el Dakar, a lo que contestó que "no" ve "que estén en desventaja" y que no les han "perjudicado" en este sentido. "No veo que estén en desventaja en este momento. Si estás fuera y los ves pasar, y si los ves en la salida, y en las dunas; son rápidos", aseguró a la web especializada 'Motorsport.com'.

"Creo que lo hemos equilibrado muy bien, y definitivamente no les hemos perjudicado como dijo Carlos. El rendimiento lo demuestra. Por eso estoy muy contenta con nuestro reglamento y creo que hemos hecho un gran trabajo", añadió. "Los veo en todas partes porque estoy en el helicóptero, puedo verlos volar sobre la pista. Así que para mí no hay ninguna desventaja en cuanto a potencia o incluso con el peso extra que tienen, son muy rápidos", insistió. Kleinschmidt, única mujer que ha conseguido ganar el Rally Dakar, al lograrlo en 2001, aclaró que los 200 kilogramos de más respecto a sus rivales que pesa el Audi, debido a las tres baterías y el sistema eléctrico, no es un problema de las normas de la carrera que establecen el peso mínimo para los coches.

"Que tengan sobrepeso no es un problema de reglamentación, en realidad se debe a que no podían encajar el peso que pedían. El peso mínimo para estos coches es ahora de dos toneladas. Tienen sobrepeso, pero ellos pidieron menos peso mínimo y nosotros subimos aún más", comentó. Además, quiso ensalzar la apuesta por la tecnología híbrida que estrena Audi en esta 44ª edición del Dakar. "Estoy sorprendida de lo fiable que es esta tecnología porque esperaba más problemas técnicos y hasta ahora los problemas que tenían eran más humanos como errores de navegación, golpes o con los amortiguadores", señaló.