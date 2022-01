Al-Attiyah: ?He pasado mucho miedo?

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) aseguró que pasó ?mucho miedo? en la octava etapa del Dakar, disputada entre entre Al Dawadimi y Wadi Ad Dawasair, al ir durante 350 kilómetros ?solo con tracción en las dos ruedas delanteras? debido a un fallo mecánico.

"Durante 350 kilómetros hemos estado solo con tracción a dos ruedas, las delanteras, y la verdad que he pasado mucho miedo?, comentó al llegar al campamento.

Un Al-Attiyah que a pesar de esto mantiene el liderato de la general en coches con 37 minutos y 58 segundos sobre el francés Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme).

?He intentado atacar durante los últimos 50 kilómetros, cuando ya no había dunas, y me ha tranquilizado mucho saber que solo hemos perdido siete minutos. Me siento feliz por haber terminado la etapa. Pero ojo, el Dakar aún no ha acabado, no hay que perderle el respeto", añadió.