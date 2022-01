Cristina Gutiérrez: ?Sin los problemas, estaríamos luchando por ganar?

Solo los problemas mecánicos han privado a Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991) de estar "luchando por ganar el Dakar". En 2021 fue la primera mujer en lograr el Mundial de la categoría de prototipos ligeros T3 y la segunda en vencer una etapa del histórico rally. Al 2022 llegaba como candidata a la victoria, pero las averías fueron su constante en el desierto.

En una charla con EFE desde Wadi ad Dawasir (Arabia Saudí), la española rememora cómo ha superado todos los problemas. Desde dificultades con un gato al cambiar una rueda, a un fallo en el embrague y una rotura de transmisión, pasando por pinchazos inoportunos en los últimos instantes y una rotura del ventilador. Y, aún así, es tercera de la general de prototipos ligeros a falta de una etapa por disputar.

Pregunta: Tras la cuarta etapa dijo que era "difícil estar positiva". ¿Cómo se supera esta frustración?

Respuesta: Es verdad que hay días en los que llegaba así a las crónicas. Pero lo importante es pasar página porque el Dakar es una prueba tan larga que si no lo haces estas muerto. Lo importante es tener un grupo de gente alrededor de ti que te tire y que seas capaz de sobreponerse a los problemas; aquí es algo normal.

En esos momentos me desahogaba y después de tantos problemas costaba, pero al final siempre lo conseguí y salía al día siguiente como si nada hubiera pasado.

P: En esos momentos, ¿se le pasó por la cabeza abandonar?

R: No se me pasó nunca por la cabeza abandonar. En los momentos que tienes problemas piensas ?¿qué hago aquí? ¿quién me manda??, pero esto es así. Sé a lo que vengo. No me lo plantee porque pese a todo lo que ha pasado voy cuarta en la general y es un fantástico resultado.

P: En las etapas en las que no ha tenido problemas ha demostrado tener buen ritmo. ¿Esto hace más difícil asumir la situación?

R: A veces te frustra el pensar qué hubiera pasado, pero también lo transformo a la parte positiva. Lo veo como que pese a todo estamos en ritmo y tengo muy buenas etapas con buenas posiciones. Es una lástima porque sin problemas estaríamos luchando por ganar un Dakar, pero es lo que tenemos hoy y hay que aceptarlo.

P: ¿Ha encontrado en prototipos ligeros T3 su categoría?

Es una categoría que me gusta. Cuando vine el año pasado ya me enamoró. Me vi muy competitiva desde el principio. Es una categoría muy bonita, con gente joven que estamos empezando en el mundo profesional y es asumible para nosotros. En mi caso, es una estructura de jóvenes promesas y nos están dando una oportunidad (Red Bull) de estar aquí. Ahora mismo estoy muy a gusto.

P: Hace poco más de un año se la jugó. Pidió un crédito para poder seguir corriendo y resultó en ser campeona del mundo y estar un año más en el Dakar, a pesar de romperse dos vértebras en junio. ¿Qué balance hace?

P: Ha sido un año de montaña rusa. Hace un año y dos meses no tenía nada. Me dieron la oportunidad de correr en Mini haciendo un esfuerzo personal, de estas oportunidades que te da la vida y tienes que decidir si la coges; la cogí con un gasto emocional bastante importante y salió bien. Salió cara. A partir de ahí entré en la Extreme E, conocí a Loeb, me presentó a la gente de Red Bull? todo vino rodado y fue un año muy bonito pese a la lesión, que también fue un momento muy duro y complicado.

P: En la Extreme E comparte equipo con todo un Sebastien Loeb -nueve títulos del Mundial de Rally-. ¿Qué le ha aportado esta competición?

R: Comparto equipo con uno de los mejores equipos de la historia y estoy aprendiendo hasta cómo respira; aprovechando la oportunidad. El equipo lo creo Lewis Hamilton. Estar un poco en el medio de esas dos grandes figuras es un lujo e intento aprender todo lo que puedo. También es una oportunidad para mostrarme internacionalmente. Yo antes había hecho el Dakar y alguna prueba internacional, pero la visibilidad que te da la Extreme E es algo increíble.