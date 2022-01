Carlos Checa: ?Seguro que repetiremos?

Redacción deportes, 14 ene (EFE).- El español Carlos Checa (MD Rallie Team), expiloto del Mundial de motociclismo y campeón en 2011 del Mundial de Superbikes, concluyó su debut en el Dakar, en la categoría de coches, y afirmó que se lo ?pasó genial? aunque estuvo lastrado al sufrir un vuelco en la tercera etapa, pero señaló que repetirá ?seguro?.

?Una aventura muy guapa, me lo he pasado genial y seguro que repetiremos?, comentó en un vídeo junto a su copiloto, el español Ferran Marco.

?Hemos llegado? ¡Como hemos podido, pero hemos llegado! Me lo he pasado bomba. Los mecánicos hicieron un gran trabajo reparando el coche, que ha aguantado lo que no está escrito, porque le hemos dado unos meneos??, dijo.

Checa y Marco finalizaron en 66ª posición, lastrados por la etapa en la que volcaron y por las dos siguientes en las que no pudieron salir a competir debido a los desperfectos en su coche, por lo que acumularon 73 horas y 46 minutos de penalización.