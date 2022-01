O?Ward: ?Quiero darle a McLaren su primer campeonato de IndyCar?

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El mexicano Patricio ?Pato? O?Ward dejó en el aire la opción de pilotar en la Fórmula 1 en el futuro, tras el test que hizo en Abu Dabi a final de temporada, y aseguró, en el día de medios de la IndyCar, que su ?objetivo? está ?ahora mismo? en ?darle a McLaren su primer campeonato? y su primer triunfo en las ?500 Millas de Indianápolis?.

?Ahora mismo solo tengo un objetivo, que es la IndyCar. Quiero darles a estos chicos -McLaren- su primer campeonato, sus primeras 500 millas de Indianápolis? en esto está mi objetivo ahora mismo?, dijo en rueda de prensa.

?Quién sabe si Formula 1 será una opción o no en el futuro. Obviamente, si se me presenta la oportunidad, la cogeré; como haría cualquier piloto en mi posición. Es la Formula 1, lo que crecí viendo y soñando con ello; y los sueños que tienes de niño nunca desparecen. Ahora tengo un desafío aquí. Quiero que la gente me disfrute en IndyCar, lo que tiene que ofrecer este campeonato. Te diré cuando vaya a la Fórmula Uno? pero de momento, disfrutadme en la IndyCar?, completó.

Un salto a la Fórmula 1 para el que tendría que completar la Superlicencia exigida para correr, un sistema de calificación que criticó.

?No tengo ni idea de cómo funciona. Es una buena pregunta? Es ridículo que alguien que alguien que ha acabado cuarto y tercero en el campeonato de la IndyCar no tenga la Superlicencia. Y creo que muchos pilotos estarán conmigo. Quedar cuarto te da diez puntos, tercero te da 20? y son 40. No me he estresado por eso, la verdad (ríe). Intentaré tener diez puntos más este año?, declaró.

Un Pato O?Ward que se mostró molesto también con que solo haya un día de pruebas antes de empezar la temporada, y por ello no se atrevió a valorar cuál es el potencial de su Arrow McLaren.

?Es difícil de decir ahora mismo porque no me he montado en el coche ni he hecho ningún test; y solo tendremos un test antes de empezar la temporada, que es muy limitado. No es suficiente para solucionar todos los problemas. No lo sé? Por muy positivo que sea, hasta que no esté en la pista no lo sentiré, no lo sabré. Y va a llevarnos todo el año mejorar, no será cosa de una carrera?, comentó.