Verstappen ve "injusta" la destitución de Masi como director de carrera

Redacción Deportes, 24 feb (EFE).- El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual campeón del mundo de Fórmula Uno, declaró este jueves en el Circuito de Barcelona-Cataluña, escenario de los primeros entrenamientos de pretemporada, que lamenta y ve injusta la destitución de Michael Masi como director de carrera del certamen.

"Creo que no es correcto. Todo el mundo intenta hacer el mejor trabajo posible y todo el mundo puede recibir ayuda, como nosotros como pilotos, que tenemos a todo el equipo. Para mí lo que ha pasado con Michael ?Masi? es muy injusto, porque lo han arrojado debajo del autobús", opinó Verstappen en la rueda de prensa de pilotos de este jueves, según recoge el portal SoyMotor.com.

"La gente habla mucho de lo que se decidió en Abu Dabi, pero imagínate que en cualquier otro deporte tienes al entrenador del equipo rival gritándole al árbitro en la oreja. Es imposible tomar decisiones ?así?", agregó.

"Que la Fórmula Uno permitiera eso, que los jefes de equipo pudieran hablar con él mientras tomaba decisiones, estuvo muy mal. Tenía que ser Michael tomando él mismo las decisiones sin nadie gritándole", señaló.

"La gente que lo ha echado es la que lo permitió en primer lugar ?que le gritaran? y eso es inaceptable. Y ahora lo han despedido, lo que me parece increíble", ha destacado.

"Lo siento mucho por él porque me parecía un director de carrera muy bueno y capaz. No tengo nada contra los nuevos, pienso lo mismo de ellos, pero me puse muy triste por Michael. Le mandé un mensaje", reveló.

"No es la decisión correcta ?echarlo?. Si hubieran puesto a alguien a su lado... Suceder a Charlie Whiting es muy difícil, pero Charlie tenía ayuda a su alrededor y quizá Michael necesitaba un poco más", apuntó.

"Todo el mundo necesita experiencia. Yo ahora estoy mucho más lejos que en mi primer año, cuando era un debutante. Creo que hubiera sido lo mismo con Michael. Despedirle de inmediato creo que no fue la decisión correcta y espero que su próximo trabajo sea mejor que el de ser director de carrera de la Fórmula 1", ha expresado Verstappen para cerrar.

Las Federación Internacional de Automovilismo (FIA) destituyó a Michael Masi como director de carrera de la Fórmula Uno tras la polémica victoria en diciembre de Verstappen, quien se proclamó campeón del mundo por encima del heptacampeón Lewis Hamilton.

El australiano fue reemplazado por el veterano portugués Eduardo Freitas, que era director del Mundial de Resistencia.

La marcha de Masi sucedió al término de una investigación de la propia FIA sobre el último Gran Premio de la temporada pasada, en Abu Dabi.

En esa carrera, la última del año, Verstappen selló su victoria del año frente a Hamilton en una última vuelta de infarto tras la intervención del coche de seguridad. Mercedes reclamó por irregularidades por parte de la dirección.

Esta investigación la lideró Peter Bayer, secretario general de la FIA, mientras que Mohamed Ben Sulayem, elegido presidente de la FIA a mediados de diciembre de 2021, también tuvo un papel protagonista.