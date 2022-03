Alonso: "Estoy contento"

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno (2005 y 2006, con Renault), que arrancará octavo este domingo en el Gran Premio de Baréin, manifestó después de la calificación disputada este sábado en el circuito de Sakhir que está "contento".

"Estoy contento, porque no sabía donde estábamos. En los inviernos te puedes llevar sorpresas positivas o negativas; y habernos metido en la Q3 (la tercera y decisiva ronda de la calificación), haber estado hoy en el 'top 10' es una sorpresa positiva", afirmó el doble campeón mundial asturiano, autor de los 32 triunfos que hasta la fecha cuenta España a lo largo de toda su historia en la F1.

"Ahora toca apretar el botón de las mejores y cerrar el 'gap' (la diferencia) con respecto a los mejores, porque estamos a un segundo de la 'pole' ", comentó el ovetense, de 40 años, al canal de televisión Dazn este sábado en el circuito bareiní.

"Me he sentido cómodo, en el tercer entrenamiento libre y en la crono, puede que en la crono algo menos; pero me he sentido bien", comentó el genial piloto asturiano en Sakhir, un circuito en el que ganó tres veces: en 2005 y 2006 -los años que se anotó el Mundial, con Renault- y en 2010, con Ferrari, cuando se convirtió en el cuarto piloto de la historia, después del estadounidense Mario Andretti, del inglés Nigel Mansell y del finlandés Kimi Raikkonen, en ganar el día de su debut con la 'Scuderia'.

"La degradación de los neumáticos será clave, porque es una incógnita", comentó Alonso, que, tras dos temporadas ausente -en las que ganó (dos veces) las 24 Horas de Le Mans (Francia), el Mundial de resistencia (WEC) y las 24 Horas de Daytona (EEUU); y debutó en el Rally Dakar- regresó el año pasado a la F1, para readaptarse a la categoría y en espera de mejores oportunidades que puede traer este curso el cambio de reglamento.

"Nadie ha dado las 57 vueltas a este circuito que daremos mañana", apuntó Alonso, que en noviembre elevó a 98 su relación de podios en la división de honor del automovilismo al acabar tercero en Lusail (Qatar): siete años después de haber firmado el anterior, en Hungría y en 2014.

"Habrá diferentes estrategias; y veremos quiénes aciertan y quiénes no", declaró Alonso este sábado en Baréin.