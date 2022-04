Sainz: "Ha sido un fin de semana para olvidar"

El español Carlos Sainz (Ferrari), que tuvo que abandonar este domingo, al accidentarse -sin mayores consecuencias-, el Gran Premio de Australia, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Albert Park que "ha sido un fin de semana para olvidar"

"Ha sido un fin de semana para olvidar, porque durante todo el fin de semana salió todo mal", declaró Sainz, de 27 años, que, no obstante, es tercero en el Mundial, con 33 puntos. "Se ha complicado todo desde la salida. Hemos tenido otra vez un problema con el volante; lo he tenido que cambiar antes de salir y no estaba bien configurado. De ahí el problema en la salida, porque había un botón que estaba mal puesto y no me leía bien el embrague", explicó el español de Ferrari este domingo en Melbourne.

"A partir de ahí, arriesgué mucho, con el neumático duro, que estaba frío; lo que me llevó a cometer un error que nos costó un trompo y retirarnos", añadió el talentoso piloto madrileño, que antes de viajar a Australia había sido segundo en la primera carrera, en Baréin, y tercero en la segunda, en Arabia Saudí.

"Ha sido un fin de semana para olvidar; también por mi parte ha sido un fin de semana negativo, por el error que cometí", enfatizó Carlos después de la carrera disputada en Albert Park, donde se volvió a correr tras dos años de ausencia, a causa de la pandemia del covid-19.

"Es difícil de aceptar, porque fueron muchas cosas en contra; y al final, por intentar remontar demasiado deprisa tuve el error mío", admitió el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

"Hay que ser más perfectos y este domingo ha sido todo lo contrario. Ahora tenemos aprender de lo que hemos hecho mal", declaró Sainz al canal de televisión Dazn.

"Tenemos que volver mejores, porque está claro que el coche va bien; y yo me he sentido más cómodo este fin de semana. Y tenemos que aprovecharlo. Quedan aún veinte carreras, pero hay que ser más perfectos", manifestó Sainz este domingo en Australia.