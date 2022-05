Alonso: "Fue un carrerón, ojalá a partir de Mónaco cojamos una buena racha"

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno, que tras salir último, al cambiar motor, protagonizó la remontada del día y acabó noveno este domingo el Gran Premio de España, manifestó esteue se disputó en el circuito de Montmeló, en las afueras de Barcelona, que hicieron "un carrerón" y que espera que "a partir de Mónaco llegue una buena racha"

?Hicimos un carrerón. La posición de salida era la peor. Salir último y acabar en los puntos... no se puede pedir más", explicó Alonso, que logró en este circuito dos de sus 32 victorias en la categoría reina: en 2006, el año que revalidó título con Renault; y en 2013, con Ferrari, en el que hasta el momento es el último de sus 32 triunfos en F1.

"Ha sido un carrerón por nuestra parte. A nivel de gestión de neumáticos, de estrategia... el último 'pit stop' fue un poco largo pero, no hubiera cambiado nada. He salido desde la quinta plaza de la parrilla o desde el sexto este año, y no he pillado puntos; y hoy saliendo último y cambiando el motor hemos puntuado. El mundo al revés", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC) y ganador de las 24 Horas de Le Mans (Francia, en dos ocasiones) y de las 24 Horas de Daytona (Florida, EEUU).

"La grada ha sido una motivación", apuntó Fernando. "Entrenas con las gradas vacías en febrero y hoy parece otro circuito, con la gente las gradas se han llenado de color y pasión. Ha sido otra motivación, la de correr delante de ellos", apuntó.

"Creo que ha sido otro fin de semana un poco raro. No hemos sacado todo el potencial del coche, porque igual el sexto o el séptimo puesto hubiera sido posible aquí, como han terminado (el finlandés Valtteri) Bottas (Alfa Romeo) o (su compañero el francés Esteban) Ocon", dijo.

"Nos falta completar, optimizar el coche. Ojalá que a partir de Mónaco cojamos una buena racha", opinó el doble campeón mundial asturiano de F1 este domingo en Montmeló.